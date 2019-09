Čarodějnice odehnala zlé duchy a bývalý poděs táhne anglické ragbisty

dnes 12:58

Ne, nebyl to v Sapporu nejlepší výkon, jaký angličtí ragbisté na úvod světového šampionátu proti Tonze mohli podat. Ale byli brutálně efektivní, když potřebovali. Až do 23. minuty to byl vyrovnaný zápas. Na tabuli svítilo 3:3, když přišla bouře jménem Manu Tuilagi.