Posun o osm míst oproti premiéře. Taschlerovi skončili na ME jedenáctí

Po konci pátečního rytmického tance spokojeně pumpovala rukou, v sobotu se na konci jízdy Natálie Taschlerová rozpačitě usmála.

Vadou na kráse jejich programu bylo drobné klopýtnutí partnerky v krokové sekvenci. Pro oko diváka téměř nepostřehnutelné, pro rozhodčí chyba, kterou potrestali strhnutím více než jednoho bodu. V tancích na ledě, kde často rozhodují desetiny bodů, to rázem znamenalo znatelnou ztrátu.

„Byli jsme moc před hudbou, chvíli jsme na ni čekali, ale byli jsme moc blízko u mantinelu a mně to podjelo,“ vysvětlovala po jízdě Taschlerová.

Ve zbytku jízdy ale předvedl český pár skvělý výkon. V nejvyšší technické náročnosti zvládli sourozenci všechny tři zvedané figury, párovou piruetu i twizzly.

„Zatím jeli nejrychleji ze všech dvojic, jen to svištělo. Bruslili v obrovském nasazení, předvedli nádhernou piruetu, zrovna tak twizzly,“ hodnotila pro ČT Sport bývalá mezinárodní rozhodčí Olga Žáková. „Škoda té chybičky, ale jinak to byl výkon skutečně olympijský.“

Rusové Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov obhájili titul mistrů Evropy v tancích na ledě.

Chyba Taschlerové stála sourozence náskok, který měli před volným tancem na ukrajinský pár Nazarovová a Nikitin. Ten se tak v konečném pořadí dostal před ně. Zdálo se, že tím Taschlerovi ztratili 11. místo, které drželi po rytmickém tanci.

Jenže v následující rozjížďce zkazili svůj program Poláci Kaliszeková se Spodyrijevem a propadli se pořadím až hluboko za český pár. Díky tomu tak Taschlerovi zůstali se 172,39 body na 11. místě. Na desáté místo jim chybělo 1,6 bodu.

„Jsme spokojení, oba tance se nám povedly lépe než v celé dosavadní sezoně,“ pochvalovali si sourozenci.

Při poslední účasti na mistrovství Evropy v roce 2020, která byla zároveň jejich premiérová, skončili devatenáctí. „Je to velký postup na tance, opravdu se za ten rok obrovsky zlepšili a sjeli,“ chválila Taschlerovi Žáková.

„Je to obrovský posun, jsme z něj nadšení. Na to, jak jsou tance náročné, a navíc jak jsme malá zemička, je to fakt super,“ radoval se Taschler.

Obhajoba bez škobrtnutí

První místo z rytmického tance bez větších problémů uhájili poslední mistři Evropy ze Štýrského Hradce 2020 Rusové Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Za zvuků hudby skladatele Sergeje Rachmaninova předvedli bezchybnou jízdu. V součtu s rytmickým tancem získali dohromady 217,96 bodů.

„Je to nádherný tanec. V něm je tolik maličkostí, které se zdají být jednoduché, ale nejsou. Například twizzly byly rytmizované, což je velmi obtížné. Vše mají promyšlené do posledního detailu,“ hodnotila zlatý program Žáková.

„Tímto programem jsme chtěli vyjádřit náš život, naše pocity,“ svěřila se Sinicinová. „Z našeho výkonu jsme měla velkou radost,“ dodala.

Nejprve se zdálo, že by obhájce mohl ohrozit další ruský pár Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin. Ti rovněž zabruslili svůj tanec bez zaváhání, v technickém hodnocení jim ale čtyři body na vítěznou dvojici chyběly.

„Mně ten tanec utekl a moc se mi líbil. Oni mají oba úžasný pohybový rozsah, skutečně jezdí spolu a je mezi nimi i společná chemie,“ řekla na adresu vicemistrů Evropy Žáková.

Třetí místo udrželi díky bezchybné a procítěné jízdě Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri. Na bronzovou medaili se očekával útok od průběžně čtvrtého britského páru Fearové s Gibsonem, partner ale zkazil twizzly.

„V tanečním držení jsou tak neuvěřitelně blízko u sebe. Mají krásný výraz a neuvěřitelné zvedačky,“ komentovala Žáková.

Guignardová s Fabbrim po dojetí svého tance bojovali s dojetím. Jedná se pravděpodobně o jejich poslední evropský šampionát a kromě silných soupeřů se museli vypořádat i s absencí své trenérky Barbary Fusar Poliové, která byla pozitivně testována na covid.