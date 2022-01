Pátá nejlepší volná jízda. Březina se při svém loučení s ME zlepšil o pět míst

Počtrnácté v kariéře startoval Michal Březina na evropském šampionátu.

A podvanácté může říci: Patřím do první desítky.

Jeho krátký program v Tallinnu byl ve středu skokanským zlým snem. Se čtverným salchowem se předtím i potom na trénincích v Estonsku neustále trápil, a tak se rozhodl ke změně.

Na úvod volné jízdy místo něj zařadil kombinaci trojitého salchowa s trojitým toeloopem. Jako odrazový můstek.

Vyšla mu perfektně a pak i veškeré další skokanské prvky, včetně dvou trojitých axelů. Celkem předvedl v jízdě na hudbu Bryana Adamse osm zdařilých trojitých pokusů. Ale nejen to.

Také za všechny další prvky dostal od rozhodčích plusové hodnoty, roztleskal halu.

Michal Březina při volné jízdě na mistrovství Evropy v Tallinnu.

Navzdory startu ve slabší druhé rozjížďce získal za volnou jízdu 166,78 bodu, své maximum v této sezoně a jen o necelý bod méně, než je jeho osobní rekord z mistrovství světa 2019.

Byla to pátá (!) nejlépe obodovaná volná jízda večera a vynesla Březinu pořadím o pět příček vzhůru na 10. místo. Přičemž na devátého Itala Frangipaniho mu chybělo pouhých 57 setin bodu.

Škoda velké ztráty z krátkého programu.

Pohnutí z loučení s velkou evropskou scénou bylo po dojetí jízdy v Březinově tváři patrné, na chvíli poklekl na led, rovnal si myšlenky.

„K rozhodnutí, že pojedu bez čtverného salchowa, jsem dospěl už po ranním tréninku, protože od svého příletu sem jsem se v něm necítil,“ vysvětloval později. „Sice jsem za to dostal vynadáno od trenéra (Rafaela Arutjuňana), ale troufám si říci, že to bylo správné rozhodnutí. I bez toho čtveráku jsem byl jen bod od svého osobáku ve volné.“

Vyprávěl, jak namísto pádu či zakolísání, které jej v minulosti často při pokusu o čtverný salchow postihly, zahájil jízdu čistou kombinací, což mu i psychicky pomohlo.

„Dodalo mi to energii,“ nezastíral a vracel se v myšlenkách ke krátkému programu: „Možná jsem měl už před ním o čtverném salchowu zapřemýšlet, když mi tady pořád haproval, a vynechat ho. Možná by potom i celý můj závod v Tallinnu dopadl jinak. Vždyť i lidé, co jeli kraťas bez čtveráku, za něj dostali 90 bodů.“

Svým konečným umístěním v Top Ten zároveň zajistil pro české krasobruslení dvě místa v kategorii mužů na příštím evropském šampionátu.

Ale u toho už on nebude...

Zlatý debut Rusa Kondraťuka

Podobně jako Březina stoupal pořadím i další výborný krasobruslař, kterému se úvodní část soutěže nevydařila - Francouz Aymoz si polepšil z 10. na 7. místo.

Ovšem souboj o medaile byl záležitostí jiných. Po krátkém programu nedělil tři vedoucí Rusy ani bod.

Na medaili dosáhl posléze jen jeden z nich - ale na tu nejcennější.

Ruský krasobruslař Mark Kondraťuk

Osmnáctiletý Mark Kondraťuk, který na evropském mistrovství debutoval, ubránil po skvělé jízdě pro svoji zemi titul, jehož obhájce Dmitrij Aliev se tentokrát na šampionát ani neprobojoval.

Teenager, který ještě na prosincové Grand Prix v Soči vyrovnaně bojoval s Michalem Březinou, zažívá měsíc snů. Nejprve ruský titul a teď i ten evropský!

S převahou 14,08 bodu.

Naopak nečekaný vítěz krátkého programu, původně jen náhradník Andrej Mozaljov, sestoupil na 4. místo a Jevgenij Semeněnko, osmý z posledního mistrovství světa, na páté.

Na stříbrný post se vyšvihl italský superskokan Daniel Grassl se třemi čtvernými skoky včetně lutze.

A historicky první medaili pro Lotyšsko zařídil bronzový Dennis Vasiljevs, k obrovské radosti své i svého slavného kouče Stephana Lambiela.

Vyzrálý lotyšský bruslař s nádherným projevem a piruetami, jehož ambice v minulosti tolikrát ztroskotaly na slabších skocích, tentokrát vystřihl na úvod nádherného čtverného salchowa a předvedl životní jízdu.