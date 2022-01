Dvanáctkrát Top Ten. Trenér mu vynadal, ale Březina prožil emotivní loučení

Pak přilétl do Estonska. A čtverný salchow mu najednou začal na trénincích odcházet. Těžko říci proč. Snad se projevily aklimatizace a únava. Možná zaúřadovala nervozita. Kdo ví.

Březina i jeho kouč Rafael Arutuňjan, který jej tentokrát řídil na dálku z Ameriky, z toho byli poněkud zmatení. „Trenér nechápal, co se děje,“ líčil český krasobruslař.

Když mu po nevydařeném krátkém programu nefungoval čtverný salchow ani při pátečním ranním tréninku, sám Březina se rozhodl přestavět program volné jízdy.

Nahradil čtverný salchow kombinací trojitého salchowa s trojitým toeloopem.

„Trenér mi za to vynadal,“ přiznal. „Ale kdyby tu byl a viděl, jak se s ním trápím, asi by pochopil. A bodů je za tu kombinaci skoro stejně jako za sólového čtveráka.“

A tak se postavil na led, rozhlédl se a jel. Naposledy ve svém dlouhém krasobruslařském životě na mistrovství Evropy. Skákal jak z partesu. Točil piruety. Hrál si s krokovými variacemi. Bruslil pro lidi a ti to ocenili. Dal vzpomenout i na doby, kdy jeho parádní trojitý axel navrhovali do učebnic krasobruslení.

bomonti gecesi @Bomontigecesii Avrupa artistik buz pateni şampiyonasını izliyorum. Michal Brezina 31 yaşında olmasına rağmen buz pateninde harika bir performans sergiledi. Umarım spikerin dediği gibi bu bir veda değildir... Efsaneydi cidden. ❤️ #buzpateni #Estonia https://t.co/XkRC5eZAgR oblíbit odpovědět

„To už byly zase jeho krásné trojité axely. Moc se mi líbil,“ říkala do mikrofonu České televize mezinárodní rozhodčí Olga Žáková. „Sázel tam skoky jeden za druhým jako brambory. V jeho jízdě nebylo prázdné místo, vše skákal z kroků a z bruslařských pohybů, měl pěkné piruety i krokovku.“

Možnost zabojovat o medaile byla po krátkém programu dávno pryč, ale Březina toužil, aby na rozloučenou s evropskými šampionáty ukázal program, který by potěšil.

Tušil, že možná už během této jízdy se dostaví i nostalgie.

A přesně to se dělo.

„Určitě,“ přitakal. „Snažil jsem se co nejvíc vstřebat energii ze stadionu, z lidí i z jízdy. A pak jsem měl radost, že v podstatě všechno, co jsem natrénoval, jsem kromě toho čtverného salchowa ukázal. Navíc v plusových bodech a s energií a choreografií, jaká měla být. Měl jsem z toho dobrý pocit. Jediné, co té jízdě chybělo, byla ta jedna otočka při salchowu.“

Více než 80 bodů za technickou hodnotu, vysoké známky za komponenty, se 166,78 body takřka nový osobní rekord, pátá volná jízda večera a posun pořadím o pět míst na konečné 10. místo, to byla čísla, která viděl na monitoru a jimž spokojeně přikyvoval.

Ale tento večer byl pro něj víc o emocích než o číslech.

Příběh, který začal v roce 2008

V Záhřebu v lednu 2008 debutoval coby sedmnáctiletý mladík na mistrovství Evropy. Tehdy získal titul Tomáš Verner před Stephanem Lambielem a Brianem Joubertem, zatímco junior Březina na 16. místě dával svými pokusy o trojitý axel příslib zajímavých věcí příštích.

VZPOMÍNKY NA MINULOST. Rok 2010, také ME v Tallinnu a teenager Březina na čtvrtém místě.

O patnáct let později je stále tady. Podvanácté v první desítce evropského šampionátu. V moderní historii krasobruslení byste v kategorii mužů po celé Evropě marně hledali jiného, který totéž dokázal.

Březina na ME Čtrnáct šampionátů, dvanáctkrát Top Ten Záhřeb 2008 16. místo

Helsinky 2009 10. místo

Tallinn 2010 4. místo

Bern 2011 8. místo

Sheffield 2012 4. místo

Záhřeb 2013 bronz

Budapešť 2014 4. místo

Stockholm 2015 5. místo

Bratislava 2016 10. místo

Ostrava 2017 12. místo

Moskva 2018 8. místo

Minsk 2019 7. místo

Graz 2020 7. místo

Záhřeb 2021 zrušeno

Tallinn 2022 10. místo

Jistě, měl své kritiky. Vyčítali mu, že ze svého talentu i schopností nevytěžil víc, že neměl na boje o medaile dost silné nervy, že se mu tolikrát povedla jen jedna ze dvou částí programu. Přesto by i tito kritici měli ocenit, jak dlouho patřil do širší evropské, ale i světové špičky, jak dlouho díky němu Česko mělo někoho, kdo hrál v popředí.

„Těší mě, že jsem vydržel tak dlouho a že dokážu takhle zajet i v jedenatřiceti,“ říkal v pátečním večeru.

V Brně, v bytě svých rodičů, se hřeje bronzová evropská medaile ze Záhřebu 2013, jeho jediná velká medaile z velkých šampionátů. Tehdy stál na stupních vítězů se zlatým Španělem Javierem Fernandézem a stříbrným Francouzem Florentem Amodiem.

„Výsledkově byl Záhřeb mé nejlepší mistrovství. Pocitově mi třeba i jízdy na šampionátu v Tallinnu 2010 nebo v Minsku 2019 připadaly ještě vydařenější než při té medailové Evropě, ale ten hlavní závod bude v mé hlavě vždycky Záhřeb,“ vzpomínal.

S MEDAILEMI. Tři nejlepší z evropského šampionátu v Záhřebu 2013. Zleva druhý Florent Amadio, vítěz Javier Fernández a třetí Michal Březina.

Zbývají mu dva týdny, aby na trénincích v hale v Kuřimi, kde vede krasobruslařské centrum jeho otec, znovu oživil čtverného salchowa. Protože po loučení evropském jej v Pekingu čeká i to olympijské.

„Volná v Tallinnu je pro mě povzbuzením před olympiádou,“ tvrdí. „Poslední tři týdny jsme se na volnou v tréninku v Kalifornii soustředili trochu víc, i na úkor krátkého programu, což byla asi chyba. Teď ji budu těch čtrnáct dní napravovat.“

Pro ty, kteří přijdou po mně

Až se za rok v Helsinkách opět sejde výkvět evropského krasobruslení, jméno Michal Březina ve startovní listině poprvé od roku 2007 nebude.

Ale těm, kteří přijdou po něm, dal umístěním v Top Ten na rozloučenou malý dárek. Svojí pozicí v elitní desítce totiž zařídil místo na startu v roce 2023 dvěma českým krasobruslařům.

Snad budou takoví, kteří ho budou hodni.

„Byla by škoda, abychom zase měli díru, než se u nás někdo nový dostane do první desítky,“ říkal se vzpomínkami na desetileté období mezi Petrem Barnou a Tomášem Vernerem, kdy pro české muže často už jen postup mezi účastníky volných jízd byl úspěchem.

Letos skončil druhý Čech Matyáš Bělohradský v Tallinnu na 27. místě. V Praze je v záloze také devatenáctiletý Georgij Reštenko, který už dokáže předvést čtverný skok, ale letos se mu vůbec nepovedla volná jízda na mistrovství republiky.

Po kariéře bude mít více času i na dceru:

„Nemohu říci, že už teď stoprocentně máme v Česku někoho dalšího pro první desítku, ovšem kluci na ni mají talent a schopnosti,“ povídal Březina. „Bude záležet na tom, kolik práce do toho chtějí dát, aby s těmi v desítce mohli závodit. Nejde jen o skoky. Odskákat to na Evropě umí mnozí. Je to i o bruslení, o projevu, o tom, jak dokážou prezentovat program.“

Právě tím uměl on sám, obzvlášť ve starším věku, u rozhodčích zabodovat. Natolik, že i někteří krasobruslařští fanoušci z celého světa po jeho páteční volné jízdě na Twitteru navrhovali: „Měl by se tak jako Američan Jason Brown vykašlat na čtverné pokusy a rozdávat radost svým úžasným bruslením.“