Taschlerovi po rytmickém tanci na ME jedenáctí, vedou Sinicinová a Kacalapov

Když dozněla hudba, Natálie Taschlerová radostně zapumpovala rukou. Právě dokončili rytmický tanec na svém teprve druhém evropském šampionátu a bylo to působivé představení.

Od prvních taktů bruslili ve vysokém tempu, nezpomalili ani během kroků povinného tance, kterým je letos půlnoční blues. Tanec, který je náročný na jízdu v hranách a rytmus, zvládl lépe Taschler. Partnerka podle technického panelu nesplnila požadavky na změnu hran a jízdu v nich.

Následnou krokovou sekvenci, zvedanou figuru a twizzly už zvládli sourozenci z Brna bezchybně. Hudební doprovod tvořený písněmi zpěvačky Madonny si na první pohled užívali a jízdu dokončili ve stejně rychlém tempu, v jakém ji zahájili. Z ledu odcházeli s druhým nejvyšším technickým hodnocením, které do té doby v Tallinnu padlo.

S připočtením známek za umělecký dojem si nakonec vyjeli 69,72 bodu.

„Sice nám trošičku utekl blues, ale jinak všechny levely byly na místě. Moc jsme si to užili, jsem spokojená,“ svěřila se po výkonu Taschlerová. K hodnocení se přidal i druhý z páru: „Mně se jelo fakt moc dobře, svěže, svobodně,“ povídal Taschler

„Je to moc hezky postavený tanec. Jeli s velkým nasazením a energií. Škoda, že Natálie nebyla v povinném tanci přesná v hranách, jinak to byl výkon velice slibný. Udělali úžasný pokrok. Twizzly byly vynikající, rychlé a synchronně provedené. Nechyběl ani výraz,“ shrnula vystoupení pro ČT Sport bývalá mezinárodní rozhodčí Olga Žáková.

Zatímco při jejich debutu na mistrovství Evropy v roce 2020 se jen těsně probojovali do volných jízd, tentokrát bylo zcela jasné, že mezi dvacet nejlepších evropských párů patří. Dokonce se chvilku zdálo, že by mohli proniknout i do první desítky.

Do té jim nakonec z 11. místa chybí pouhý půlbod.

„Kdybychom byli v top desítce, byl by to asi jeden z našich dalších splněných snů, ale nejdeme do volné jízdy s tímto cílem jako hlavním, to vůbec ne,“ řekla Taschlerová. „Chceme si ji užít, ukázat charakter toho tanga.“

