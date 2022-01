Postup do finále po komplikované sezoně. Žuková a Bidař jsou na ME patnáctí

Sezonu mnohých komplikací mají za sebou Žuková a Bidař. Po červencovém zranění, kdy si Žuková natrhla vazy v kotníku, nemohla až do prosince naplno trénovat trojité skoky. Další komplikace pak přišly po listopadovém pádu ze zvedačky, kvůli kterému nezávodili na národním mistrovství.

Proto je pro ně evropským šampionát víceméně jen zahřívacím kláním před olympijským startem. Základní cíl, tedy postoupit mezi 16 nejlepších dvojic pro finálové volné jízdy, už splnili.

Krátký program zahájili povedeným trojitým twistovaným lutzem, jenže pak přišel pád partnerky při sólovém trojitém toeloopu. Odhozený trojitý flip poté dokončila na dvou nohách.

Rozhodčí naopak oslovili párovou spirálou, zvedačkou a hlavně vynikající krokovou pasáží na nejvyšší úrovni čtyři.

„Udělali jsme jednu velkou chybu u skoku a házený skok byl na dvě nohy. Ani v jedné piruetě jsme nebyli úplně synchronní,“ bilancoval Martin Bidař. „Jinak jsme dokázali předvést to, co máme natrénované. Poslední dobou se nám to dost střídá. Na posledních trénincích jak v Česku, tak už tady v Estonsku jsem dost padal já, dneska spadla bohužel Líza.“

Osmnáctiletá Ruska s českým pasem a její dvaadvacetiletý partner získali celkově 54,40 bodů, čímž zaostali o 6,48 bodu za osobním rekordem z listopadového závodu Challenge Series ve Varšavě.

„Pád je samozřejmě nepříjemný, partnerka se k toeloopu odrazila o něco dříve a letová fáze nebyla ideální,“ komentoval pro ČT Sport exmistr světa René Novotný. „Ale jako celek je musím za jízdu pochválit. Především jejich kroková pasáž byla výborná, stejně jako měli vydařené další párové prvky.“

Posun pořadím vzhůru ve čtvrteční volné jízdě je rozhodně možný, vždyť v soutěži, která je za prvními třemi páry nesmírně vyrovnaná, dělí čtvrté Italy Ghilardiovou a Ambrosiniho od patnácté české dvojice jen 8,36 bodu. A za první desítkou zaostávají Češi o 1,88 bodu.

„My nemíváme ambice na umístění,“ podotkl Bidař. „Hlavně chceme vždy zajet to, na co máme a co jsme byli schopni natrénovat. Teď víme, že natrénováno máme. Doufám, že už budeme oba synchronní a budeme skákat všechno.“

Zatímco společně vystupují na evropském šampionátu poprvé, pro Bidaře se jedná o druhý start. V Ostravě v roce 2017 se při svém debutu probili s bývalou partnerkou Annou Duškovou hned na sedmé místo.

Ve vlastní lize a daleko před ostatními si závodí v Talinnu tři nejlepší ruské dvojice. Z jejich minisouboje vzešli v krátkém programu vítězně aktuální mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galjamov.

Bodovým ziskem 82,36 zároveň překonali o dvě setiny bývalý světový rekord z krátkého programu Bojkovové a Kozlovského.

Bezchybní svěřenci legendární trenérky Tamary Moskvinové si tak vypracovali těsný náskok 78 setin bodu před vicemistry světa z let 2018 a 2019 Jevgenijí Tarasovovu a Vladimirem Morozovem. Také ti si ve vynikající jízdě vylepšili v Talinnu osobní rekord.

Se ztrátou 6,10 bodu drží třetí příčku tréninkoví partneři vedoucího páru a současně také obhájci titulu mistrů Evropy Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij.