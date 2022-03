Nejsme outsideři, těší Žukovou s Bidařem. Teď ale místo soutěže léčí zranění

„Zranění nás limitovala skoro úplně celou sezonu. Nebyl závod, při kterém bychom nebyli zranění,“ lituje Bidař.

Se zdravotními komplikacemi se potýkali už od červnového natržení vazů v kotníku Žukové. Nemohli pořádně trénovat skokové prvky v jízdách, což se projevilo na lednovém mistrovství Evropy. Oba programy se neobešly bez pádu. I tak ale dokázali vybojovat 12. příčku.

Na olympiádě je nejdříve čekala týmová soutěž a ani tentokrát nezajeli čistě. Po té měli další týden na přípravu před individuálním klání. Když už to vypadalo, že se jim podařilo skoky vypilovat, při rozcvičení před tréninkem v den krátkého programu si Žuková znovu natrhla vazy v kotníku.

Během jízdy si pak každý z nich připsal jeden pád, skončili na 17. místě a jejich olympijská účast tím skončila. V té době si ještě mysleli, že březnové mistrovství světa stihnou.

„Ale Líza vůbec nemohla dva týdny na led. Pak jsme to zkusili, ale odhazované skoky nám nejdou do teď,“ popisuje komplikace Bidař. Do Montpellieru tak nakonec neodcestují. Místo toho chtějí doléčit zranění a vyhnout se dalším.

„Snažíme se jim předcházet co to jde, stále víc chodíme na fyzioterapie, cvičíme všechny možné stabilizační cviky, aby se nám takové věci už nestávaly. Budeme dělat všechno pro to, abychom zranění omezili,“ říká krasobruslař.

Posílejte návrhy

Nyní je čeká několik zasloužených dnů volna, než se pustí do plné přípravy na další sezonu. „Bude dobré, když si odpočineme od ledu a od všeho okolo,“ těší se.

Ještě v létě jim s přípravou pomáhala i moskevská trenérka Nina Mozerová, v průběhu sezony ale krasobruslaři spolupráci přerušili. Invaze Ruska na Ukrajinu a s ní spojené sankce jim tak přípravu zásadně neovlivní, komplikace to ale i vzhledem k rodině Žukové v Rusku je.

„Každý den řešíme, kde budeme trénovat. Je to psychický tlak, ale ten je teď na hodně lidech, snažíme se s tím poprat,“ popisují. „Letní přípravu plánujeme, ještě nevíme, jak to bude.“

Pro novou sezonu plánují změnit krátký program, volnou jízdu chtějí nechat stejnou. Zatím hledají vhodnou hudbu, která by jim seděla. „Kdybyste měli nějaké návrhy, tak budeme rádi, když nám je pošlete,“ vyzívají své fanoušky.

Tvorba nového programu je kolektivní prací a ani choreograf nemá rozhodující slovo. „Záleží na nás, co si myslíme, že nám půjde a kde se budeme cítit dobře,“ vysvětluje Bidař.

Během přípravy je může pohánět myšlenka na desátou nejlepší volnou jízdu, kterou předvedli na evropském šampionátu v Tallinnu, nebo zkušenosti, které posbírali na olympijských hrách.

„Trénovali jsme tam s nejlepšími páry, měli jsme tréninky s Číňany i s Američany. Odnášíme si z nich, že jsme nebyli outsideři. Neměli nás za nějaké vesničany, ale za rovnocenné soupeře,“ uzavírá česká dvojice.