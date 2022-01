O pasu pro Lízu. Jak trenér Žukové a Bidaře zešedivěl, když čekali na občanství

Krasobruslaři Martin Bidař a Jelizaveta Žuková věděli, že jedině pokud Žuková získá včas český pas, budou moci startovat na hrách v Pekingu, kam se už loni v březnu v kategorii sportovních dvojic kvalifikovali.

„Kvůli všem možným obstrukcím, které jsme s občanstvím za poslední tři měsíce zažili, jsem zešedivěl a vypadaly mi vlasy,“ vypráví Petr Bidař, trenér české dvojice a starší bratr Martina Bidaře. „Jeden den vám někdo slíbí, že do týdne dostaneme rozhodnutí, a další den vám zavolají, že jim zase chybí nějaký dokument.“

Osmnáctiletá Jelizaveta Žuková se narodila v Jekatěrinburgu, nyní žije v Praze a splnila veškeré náležitosti potřebné k udělení občanství. Přesto jim dal byrokratický maraton pořádně zabrat.

„Stávalo se, že během tréninku jsme se dozvěděli, že je zase nějaký problém s Lízinými dokumenty. Tak jsme museli trénink zrušit a mobilem to začít vyřizovat,“ vypráví Martin Bidař.

Nejistota se odrážela i na kvalitě jejich tréninků, nahlodávala jim myšlenky.

„Ten stres už byl na trénincích obrovský,“ říká Petr Bidař. „Pořád máte v hlavě, že se sice připravujete na olympiádu, ale zároveň přemýšlíte: Opravdu tam budeme? Nebo nebudeme? Nic nebylo jisté.“

Teprve těsně před Vánoci, s více než měsíčním zpožděním oproti původním předpokladům, se konečně dočkali.

Žuková obdržela v Brně vytoužený pas. „A nám spadl z mysli obrovský kámen,“ povídá Martin Bidař.

„Jo jo,“ usmívá se slečna Žuková, postupně stále více pronikající do tajů češtiny. A snad konečně opět zdravá. Protože seriál zranění, to byla další pořádně vysoká překážka, přes kterou se museli do Pekingu probíjet.

„My snad už měli zraněné úplně všechno,“ říká Petr Bidař.

Vyléčit tělo, nastavit hlavu

Přeříznutý prst Žukové, o který se při tréninku na začátku přípravného období „postaral“ Martin Bidař, byl pouze předzvěstí.

V červenci nastaly mnohem větší trable. Natržené vazy v kotníku Žukové.

„To byl náš největší problém, který nás pak pronásledoval celou sezonu. Jakmile jsme se snažili dělat v tréninku víc házených skoků, kotník se zase ozval,“ říká krasobruslařka.

Jako by toho nebylo dost, na podzim si ještě zablokovala záda. „A hned jak je vyléčila, tak si s nimi po Vánocích něco udělal Martin,“ popisuje Petr Bidař. „Po Novém roce si potom tři dny před odjezdem na Evropu i on poškodil vazy. Přitom v téhle disciplíně potřebujete být stoprocentně bez bolesti. Jakmile vás něco bolí, hned vás to limituje.“

Bidařovi jako by se přehrával v mysli čtyři roky starý film. Na olympiádu do Pchjongčchangu se probojoval s Annou Duškovou, se kterou byli i juniorskými mistry světa. Jenže Dušková si v přípravě přetrhla kolenní vazy.

„Tehdy jsem několik měsíců mohl bruslit jen sám,“ vzpomíná. „S Lízou jsme také měli spoustu omezení, ale aspoň jsme mohli něco dělat, když zrovna nesměla skákat.“

Náplň volné jízdy na mistrovství Evropy v Tallinnu nyní ještě zvolili skokansky o něco jednodušší, než s jakou se chtějí vytasit na olympiádě. Až na pád Žukové po trojitém odhazovaném flipu ji zvládli čistě, díky čemuž si vylepšili osobní rekord a poskočili z 15. na 12. místo pořadí.

POSUN POŘADÍM. Jelizaveta Žuková a Martin Bidař při volné jízdě v Tallinnu.

Ukázali, že jejich jízda má potenciál. Zaujali párovou souhrou a choreografií. I zvedačkami, s nimiž dříve také bojovali.

„Všechny měli na nejvyšší úrovni čtyři, z toho mám dobrý pocit. I z toho, že se krůček po krůčku posouváme nahoru,“ říká kouč.

Nyní se zaměří na vylepšení odhozených skoků. Vždyť už i ten flip byl na rozjížďkách povedený a krásný, jen ho přenést do závodu.

„Už je to spíš o psychickém nastavení, protože pokud jich nemáte v tréninku naskákaných spoustu, ovlivňuje vás to,“ tvrdí Petr Bidař, zatímco Žuková ukazuje prstem na hlavu, která rázem hraje stěžejní roli.

„Jsme na takových 40 procentech počtu skoků, kolik jsme jich měli v přípravě minulý rok,“ pokračuje kouč. „Potřebujeme, aby Líza byla mentálně nastavená, že to dá. Pokud necítíte jistotu, příliš při skoku přemýšlíte a hned tam na dopadu dáváte druhou nohu. Ovšem zároveň víme, že nemůžeme dělat patnáct odhozených skoků za trénink, pokud chceme, aby partnerka vydržela třeba osm sezon a ne jen dvě.“

Na mistrovství Evropy v Tallinnu, zleva Martin Bidař, Jelizaveta Žuková a jejich kouč Petr Bidař:

Z Tallinnu se už v pátek vrací do Prahy, po dni volna zahájí v neděli závěrečnou olympijskou přípravu. Teď už jen nikde nechytnout covid, to bude poslední překážka před odletem do Číny.

„Ani si nechceme připouštět, že by se něco takového mohlo stát,“ říká Petr Bidař. „Chráníme se, co se dá. V Tallinnu jsem se starými krasobruslařskými známými ani nezašel na pivo, nikam. Každý z nás nosí v hlavě strach, že by mohl být pozitivní.“

Příkladů měli kolem sebe mnoho. Jen na mistrovství Evropy nebo těsně před ním mělo pozitivní covid test více než deset kvalifikovaných krasobruslařů.

Pro Číňany budou dvojice vrcholem her

V Pekingu by se Žuková a Bidař měli poprvé představit na soutěžním ledu už 6. února v rámci olympijské soutěže družstev. Česko se poprvé kvalifikovalo mezi 10 zemí, které mohou tuto soutěž absolvovat.

Jejich vlastní závod sportovních dvojic je potom nezvykle na programu až na samém konci her, 18. a 19. února. „To proto, že v něm Číňané mají největší naděje,“ vysvětluje Martin Bidař.

Dvanáctidenní pauza mezi jejich olympijskými vystoupeními se jim však zamlouvá. Získají čas navíc na práci s odhozenými skoky. Vlastně si uspořádají jakési čínské soustředění.

„Budou tam i další trenéři, kteří mohou Líze se skoky poradit,“ říká Petr Bidař. „Sice strávíme celkem tři a půl týdne zavření v bublině v Číně, ale dostaneme tam dvě hodiny tréninků denně a navíc ve společnosti těch nejlepších párů. To bude skvělá společnost.“