Březina neměl jízdu pod kontrolou, na ME je po krátkém programu patnáctý

Dvanáctkrát ze svých čtrnácti účastí se Michal Březina vešel na evropském šampionátu do elitní desítky. Nyní je od ní vzdálen necelých devět bodů. Probít se do ní v páteční volné jízdě bude nelehký úkol.

Jedenatřicetiletý český reprezentant upadl po čtverném salchowu i trojitém axelu a ani výjezd z kombinace trojitého flipa a toeloopa nebyl právě dokonalý.

„Dneska to nebylo dobrý,“ přiznával. „Udělal jsem dvě zásadní chyby. Salchow by se ještě asi dal akceptovat, ale společně s tím pádem u trojitého axela jsem ztratil polovinu bodů. Nemyslím si, že by v tom hrál roli posun času, cestování nebo aklimatizace, spalo se mi báječně. Měl jsem pocit, že jsem možná měl na vše moc síly a vše se mi zdálo trochu moc velké. Neměl jsem to dneska úplně pod kontrolou.“

Přestože většinu neskokanských prvků předvedl na vysoké úrovni a rozhodčí mu zaplatili i ve druhé známce, celkově zapsal jen 71,60 bodu. Tedy o 21,73 méně, než jaký má osobní rekord z finské Grand Prix v roce 2018.

„Dva pády u skoků a chyba v kombinaci, za kterou nedostal plusové body, to je problém,“ komentovala jeho výkon v přenosu ČT Sport mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská. „Vše ostatní bylo fajn, tedy kromě poslední piruety, kdy už honil čas. U čtverných skoků je samozřejmě pravděpodobnost pádu větší, ale upadnout po axelu a potom předvést i nepovedený výjezd z kombinace, kterou jinak skáče i o půlnoci na Silvestra, to je pro něj fatální.“

Druhý český reprezentant Matyáš Bělohradský se nevešel ani mezi 24 postupujících do volných jízd. Ze 27. místa jej od finále dělilo 2,18 bodu.

„Ze své jízdy úplně radost nemám,“ reagoval Bělohradský. „Dvě velké chyby mě stály spoustu bodů. Sice jsem nespadl, ale nepovedený axel s další méně povedenou kombinací mi opravdu hodně uškodily.“

Ruská dominance - už i v mužích

Závod je zatím festivalem ruských krasobruslařů, a to i navzdory absenci zraněného Michajla Koljady.

Právě náhradník za Koljadu, osmnáctiletý Sergej Mozaljov, se senzačně probil do vedení, když ziskem 99,70 bodu vylepšil osobní rekord dokonce o 15,45 bodu!

Všichni tři Rusové předvedli dvě čtverné skoky, z toho jeden v kombinaci s trojitým - a všichni se srovnali do až neuvěřitelného rozmezí pouhých 72 setin bodu.

Druhý je se ztrátou 70 setin letošní překvapivý ruský šampion Mark Kondraťjuk, třetí s odstupem dalších dvou setin nejzkušenější z ruského tria Jevgenij Semeněnko, jenž se v této sezoně probojoval i do elitní světové šestky pro finále Grand Prix v Ósace (které bylo později kvůli šíření covidu zrušeno).

Matyáš Bělohradský na evropském šampionátu krasobruslařů v Tallinnu

Za Rusy drží se sedmibodovou ztrátou čtvrtou příčku v Moskvě trénující Gruzínec Morisi Kvitelašvili, šampion ruské Grand Prix a svěřenec trenérky Eteri Tutberidzeové, která vede i tři nejlepší ruské ženy.

Pátá příčka patří Italovi Danielu Grasslovi.

Šampionát pokračuje večer volnými jízdami sportovních dvojic s českým párem Žuková - Bidař.