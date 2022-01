Papadakisová a Cizeron vynechají krasobruslařské ME, bojí se covidu

Nákaza by totiž mohla ohrozit šance francouzských reprezentantů bojovat o olympijské zlato na únorových hrách v Pekingu. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu skončili druzí.

O jejich neúčasti informovala francouzská federace zastřešující lední sporty. „S ohledem na zdraví a vývoj covidu ve světě a zejména v Evropě pár, který trénuje v Montrealu, považoval za nerozumné cestovat a riskovat nákazu covidem-19. Pokud by byli v této době pozitivně testováni, mohlo by to ohrozit jejich přípravu a možná i účast na hrách v Pekingu, které začínají za necelý měsíc,“ uvedl svaz.

Šestadvacetiletá Papadakisová a o rok starší Cizeron v letech 2015 až 2019 vládli světovému i evropskému krasobruslení s výjimkou MS 2017 a ZOH 2018, kde je porazili Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir. Posledním šampionátem, jehož se zúčastnili, bylo ještě před koronavirem mistrovství Evropy v roce 2020. Tam překvapivě prohráli s Rusy Viktorií Sinicinovou a Nikitou Kacapalovem.

Loni účast na MS vzdali dva měsíce před jeho začátkem kvůli nejisté koronavirové situaci. Na podzim nastoupili do seriálu Grand Prix a oba své závody vyhráli. Finále, kde se měly nejlepší páry seriálu utkat v přímém souboji, se neuskutečnilo. Na souboj tak dojde až pod pěti kruhy.