Šampionát, maturita a pobyt u slavného trenéra. Tak zní plán Taschlerových

Na loňském mistrovství světa ve švédském Stockholmu se Taschlerovým nepodařilo postoupit do volných tanců a patřilo jim 22. místo.

Během uplynulé sezony se ale výkonnostně posunuli, a i vyloučení ruských a běloruských krasobruslařů kvůli invazi Ruska na Ukrajinu jim nahrává k tomu, aby stoupali pořadím vzhůru.

„Budeme rádi, když půjdeme o nějaké příčky nahoru, protože ta možnost tam je. Ale pořád se zúčastní většina párů z olympiády, takže to bude docela podobné,“ říkají před startem šampionátu.

„Chceme předvést to, co umíme z tréninku, zajet čisté programy a pak už to bude jen na rozhodčích.“

Natálie a Filip Taschlerovi během volných tanců na olympijských hrách v Pekingu.

Na olympijských hrách hladce prošli z rytmických tanců do volných jízd, počínali si zkušeně, nepředvedli žádné větší zaváhání. „Když se řekne olympiáda, vybavím si naši volnou jízdu, která se nám konečně povedla,“ vzpomíná Filip Taschler. „Každý den, který jsme tam strávili, byl neuvěřitelný. Sdílet vše s ostatními sportovci, kteří se tam dostali, a poslouchat jejich příběhy bylo úžasné.“

I díky účasti v týmové soutěži se sblížili s Jelizavetou Žukovou a Martinem Bidařem, kteří závodili mezi sportovními dvojicemi. Ti se ale museli kvůli zranění Žukové z mistrovství světa odhlásit.

„Hodně nás mrzí, že Martin s Lízou nepojedou. Bude to smutnější, ale nic s tím neuděláme,“ litují.

Náhradník za odhlášeného Michala Březinu Georgii Reshtenko dá přednost juniorskému šampionátu, z českých krasobruslařů se tak zúčastní už jen Eliška Březinová.

„Soustředíme se na náš výkon a máme tam Elišku, takže si budeme fandit a podporovat se navzájem,“ plánují sourozenci.

Mezi olympiádou a šampionátem řešili nečekanou komplikaci, to když museli zůstat v Čechách, protože v jejich tréninkové základně v Itálii se rozšířil covid. Naštěstí neměli v plánu žádné velké úpravy svých vystoupení.

„Něco jsme změnili podle toho, co nám řekli rozhodčí na olympiádě. Takže jsme hodně pracovali na detailech, ale jinak pokračujeme při tréninku ve stejném stylu jako doteď,“ vysvětlují.

Do toho má Natálie zcela nesportovní povinnosti, po šampionátu ji čeká maturita. „Každý den se jen učím. Snažila jsem se udělat hodně práce dopředu, abych se pak mohla soustředit jen na závod. Všichni mě moc podporují, vidí, jak se mi kouří z hlavy,“ popisuje Taschlerová.

Po konci sezony a maturitě je čeká cesta do Spojených států. Na listopadové soutěži ve Varšavě dostali pozvání od trenéra Igora Špilbanda, kterému prošli rukama třeba olympijští šampioni Tessa Virtuová a Scott Moir i mistři světa Anna Cappelliniová a Luca Lanotte.

S trenérem Matteem Zannim tak vyrazí za Špilbandem do Detroitu. „Bude to něco úplně jiného, trénovat v novém prostředí s jinými páry. Většina z nich jsou junioři, kteří jdou do seniorů, takže naše věková kategorie. Můžeme si vyměnit spoustu zkušeností,“ těší se.

Na nadcházejícím šampionátu nebudou chybět Francouzi Papadakisová s Cizeronem, čerství olympijští vítězové. Domácí mistrovství světa pro ně bude nejspíš i loučením s kariérou. „Zatím nic oficiálně nevyšlo, ale většina párů, se kterými jsme se bavili, říkala, že skončí,“ prozrazují Taschlerovi.

I kvůli tomu očekávají v Montpellieru skvělou atmosféru. „Jet s publikem je něco úplně jiného, to se nám letos moc nepodařilo. Určitě nám pomůže, moc se na to těšíme.“