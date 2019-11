Nervy pro Kellnerovou a spol. Jsem ráda, že jsme postoupili, řekla

Počáteční nervozita.

Stres.

Úleva.

A na konec štěstí.

Domácí tým Prague Lions slavil ve čtvrtek večer v pražské O2 areně vytoužený postup do semifinále Super Cupu v rámci parkurového Global Championship.

Kellnerová se kvůli zlomenině stehenní kosti, kterou si přivodila v květnu, českým fanouškům po roce znovu představit nemohla. Sestavu Niels Bruynseels, Gerco Schröder a Marc Houtzager tak podporovala v zákulisí.

Bruynseels čtvrtfinálový parkur s dvanácti překážkami na hřbetu klisny Gancia de Muze zvládl čistě. Avšak hned druhý Schröder s Glock's Cognac Champblanc zapsal tři chyby.

Šance pražského výběru na postup mezi osm nejlepších týmů rázem klesly.

Kellnerové a spol. se tak před závěrečným vystoupením Houtzagera honilo hlavou. „Třetí parkur musí být čistý.“

A přesně to loňský vítěz, který Super Cup v Praze ovládl v barvách sestavy Madrid in Motion, dokázal. „Marc zabojoval. Ale Jessica to všechno krásně vyřešila, bylo to o čase,“ doplnila Kellnerová.

Co tedy zkušený 48letý Nizozemec s 12letým valachem Calimerem od Kürtenové uslyšel?

„Musíš být čistý a musíš parkur absolvovat rychleji než obvykle.“

Rychle načrtnutý plán Prague Lions vyšel. Mezi týmy, které zapsaly dohromady 12 trestných bodů totiž patřili k těm nejrychlejším. A ve výsledkové listině obsadili sedmé místo.

K radosti domácích fanoušků se tak domácí výběr představí i v pátečním semifinále. Arenou se tedy opět rozezní zvuky známé písně Highway To Hell, která je hnala za postupem.

„A určitě u ní zůstaneme,“ uzavřela Kellnerová.