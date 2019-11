Loňské zklamání je zapomenuto. Lions se v Praze dostali do semifinále

Závod jim výborně rozjel Niels Bruynseels, který byl v sedle Gancie de Muze bezchybný. Situaci pak ale zkomplikoval Gerco Schröder, jehož Glock’s Cognac Champblanc shodil břevna na třech překážkách, takže nasbírali 12 trestných bodů.

Vzhledem k tomu, že Prague Lions startovali třetí od konce, věděli, že k jistotě postupu potřebují předstihnout Valkenswaard United, kteří měli rovněž 12 trestných bodů.

Loňský vítěz Super Cupu v barvách Madrid in Motion Marc Houtzager tak musel zajet čistě a poměrně rychle. To se mu s koněm Sterrehof’s Calimero podařilo a pražský tým se mohl hned radovat. Do semifinále nakonec proklouzl i Valkenswaard.

Nejlepším týmem ve čtvrtfinále byli se čtyřmi trestnými body za jednu chybu Miami Celtics. V semifinále se k osmi postoupivším připojí čtyři nejlepší týmy letošního hodnocení Global Champions League, kterými jsou London Knights, St. Tropez Pirates, Madrid in Motion a Shanghai Swans. Do nedělního finále postoupí šest týmů.

Semifinále, ve kterém všechny týmy začínají od nuly, začne v O2 Areně ve 20:00. Program doprovodných soutěží a show odstartuje už v 9:00.