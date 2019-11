Šest tun mrkve i teplá sprcha. Jaký je servis pro koně za miliardy?

Přesně jich má dorazit 216.



Nachystáno pro ně bude 6 tun mrkve.

A celý tenhle cirkus vyjde přibližně na 50 milionů korun.

Tolik pár základních čísel k parkurové akci roku, kterou stejně jako loni hostí od čtvrtka pražská O2 arena.

A podmínky pro koně za miliardy korun mají být dokonalé.

Proto už nyní hned vedle multifunkční haly stojí čtyři velké stany se stájemi, kam se zrovna pokládá podestýlka z pilin.

„Do jednoho boxu nasteleme přibližně pět balíků, který má 675 litrů,“ přibližuje Markéta Šveňková, sportovní ředitelka akce.

„A celkem těch balíků máme asi 1 600,“ dodává Jan Andrlík, předseda organizačního výboru.

Stáje, do kterých se vejde asi 1600 balíků pilin.

Koně se musí mít jako v peřince. Proto je v boxech jemný štěrk, na něm koberec a na něm ještě zmíněná podestýlka z pilin. Izolační vrstva je důležitá, aby koně mohli odpočívat na měkkém a pohodlném podkladu.

Teploty ve stájích jsou víceméně podobné jako venku.

„Kdyby náhodou mrzlo, můžeme teplotu ve stájích zvýšit. Rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou ve stájích by měl být maximálně deset stupňů. Ale nepočítáme, že bychom topili,“ popisuje Šveňková.

Hned vedle stájí jsou připravené sprchy s vytápěným stanem a teplou vodou.

Všude kolem se dál pracuje. Na přípravách se podílejí čtyři stovky lidí a rozhovory přerušují zvuky strojů.

Řehtání koní se přidá v úterý, kdy do Prahy dorazí první z nich.

„Už před několika týdny jsme všechny oslovili, aby nám řekli, kdy přijedou. Abychom si to všechno mohli rozplánovat. Stáje budou otevřené od úterý od dvou hodin, většina koní i jezdců pak přijede ve středu, kdy bude probíhat také veterinární přejímka koní,“ přibližuje Šveňková.

Nový povrch

Velká změna oproti loňskému roku se týká opracoviště.

Zatímco před rokem ještě vyrostlo ve velkém stanu na parkovišti blízko areny, tentokrát se přesunulo do nově vzniklé menší a přilehlé haly O2 universum.

Prague Playoffs tak bude první akcí, která bude využívat zároveň obě haly.

Opracoviště má rozměry 30x60 metrů, čímž se řadí mezi největší na světě.

Opracoviště v O2 universum.

„Větší jsem snad ještě neviděla,“ říká Anna Kellnerová, členka Prague Lions, která se kvůli zranění letos v hale nepředstaví. „Opracoviště je nejdůležitější část celé té show. Tady probíhá příprava - fyzická i psychická. Pro koně je hrozný benefit mít opracoviště hned vedle kolbiště, navíc tak velké. Nebudou se mačkat, můžou se soustředit na svou přípravu, pořádně se zahřát.“

Třeba v Berlíně trvá cesta z opracoviště na kolbiště na koni dvě a půl minuty, v Praze by to mělo zabrat sotva třicet sekund.

„Když to trvá déle, kůň přestane vnímat atmosféru přípravy a trochu zrelaxuje, což je špatně. To se tady nestane,“ vysvětluje Kellnerová.

I sem navíc budou mít přístup diváci, a to do obou pater universa. Dohromady se tak do opracoviště podívá zhruba 2 000 fanoušků.

„Což bude velmi zajímavé. Uvidí jezdce a koně bezprostředně před závodem, jak se připravují, jak tady spolu skáčou,“ říká Andrlík.

Další novinkou je povrch.

Zatímco loni se do O2 areny pracně dovážel až z dalekého Lipska, tentokrát ho organizátoři mají vlastní.

„Loni jsme museli 1 000 tun písku v nějakých 60 obrovských kamionech dovézt z Německa a pak ho zase zpátky odvézt. Proto jsme se rozhodli pořídit si vlastní, byť je to finančně náročnější. Ale když se do toho započítá doprava, kterou bychom museli každý rok platit, je to z dlouhodobého hlediska ekonomicky výhodnější. I logisticky je to pro nás mnohem menší riziko. Při transportu totiž docházelo i ke kolizím, problémům na celnici, takže i z bezpečnostních důvodů jsme zvolili tuhle variantu,“ vysvětluje Andrlík.

Původní asfalt se tak nejprve vyrovnal vrstvou štěrku, na něm leží geotextilie a pak 17 centimetrů speciálního křemičitého nejjemnějšího písku. Vše je prokropeno vodou se snahou o maximální pružnost.

Tak, aby koně byli schopni podat co nejlepší možný výkon.