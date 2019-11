Prague Lions do pražského finále nepostoupili, na trati byli pomalí

Pozici týmové jedničky potvrdil Niels Bruynseels, který se jako jediný z Prague Lions kvalifikoval i do sobotní Super Grand Prix jednotlivců. Stejně jako ve čtvrtek usedl na Gancii de Muze a znovu zajel čistě. Oba před individuální soutěží prokázali výbornou formu a vzhledem k vyřazení Prague Lions pojedou znovu.

Bruynseels má v Praze k dispozici dva koně, ale klisna nemá problém závodit tři dny za sebou. „Absolvovala jedno kolo včera, jedno dnes, na normálních závodech to děláme taky. Je ve skvělé formě. Přišlo mi, že dneska jela ještě lépe než ve čtvrtek, tak snad jí to vydrží,“ pochvaloval si letošní vítěz z Cannes.

Bronzový olympijský medailista z Atén 2004 Marco Kutscher, který v sestavě nahradil Gerca Schrödera, zahájil nešťastně, když jeho Casallvano shodil předníma nohama hned první překážku. Zbytek parkuru už ale absolvoval bez problémů.

Vystoupení domácích znovu uzavíral Marc Houtzager, který ale vystřídal koně. Místo Calimera tentokrát vsadil na Danteho. Na rozdíl od čtvrtfinále, kdy zachraňoval „Lvy“ v soutěži, si tentokrát připsal čtyři trestné body za jednu chybu.

Jezdci českého týmu byli navíc ve srovnání s konkurencí pomalí: všichni měli čas přes 68 sekund, zatímco ti nejrychlejší se dostali hluboko pod 65 sekund. Vsadili na jistotu.

„Zvažovali jsme, jestli si zkrátit obraty, ale bylo to riskantní a byli jsme na začátku soutěže. Doufali jsme, že dvě chyby budou stačit, ale dnešní úroveň byla vysoká. Jsme velmi zklamaní, že nejsme ve finále, ale nic to nemění na tom, že koně a jezdci odvedli perfektní práci,“ hodnotila závod manažerka týmu Jessica Kürtenová.

Celkový součet 205,52 sekundy byl o 1,02 sekundy horší, než měli šestí Cannes Stars, kteří ještě proklouzli do finále. Prague Lions jeli druzí a pak dlouho čekali v zákulisí a doufali. Na nepostupovou příčku je odsunul až desátý tým v pořadí. „Bylo vidět, že týmy ke konci věděly, jak rychle mají jet, a pohlídaly si to,“ řekl Bruynseels, který si prý nervozitou okusoval nehty.

Se svými parťáky sledovala vývoj i česká jezdkyně Anna Kellnerová, kterou následky zlomeniny stehenní kosti zatím do sedla nepustily. „Bylo to hrozný drama. Byl to tak strašně malinkatej kousek, že se tomu nechtělo věřit,“ litovala.

Bezprostředně po dojetí věřila, že by osm trestných bodů mohlo stačit. „Pamatovala jsem si minulý rok, jak strašně těžké ty kvalifikace byly a chyby tam přicházely. Doufala jsem, že to zvládneme. Bohužel ten náš čas byl kvůli té taktice, pro kterou se kluci rozhodli, nejpomalejší z těch osmiček a nevyšlo to,“ řekla dvaadvacetiletá Češka.

Semifinále vyhráli se čtyřmi trestnými body Paris Panthers před obhájci trofeje Madrid in Motion, kteří už měli osm trestných bodů jako vyřazení Prague Lions. Vypadly dva nejlepší týmy základní části seriálu London Knights a St. Tropez Pirates.

Dvoukolové finále Super Cupu začne v neděli v 15:30.