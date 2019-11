Vteřina od postupu. Takový kousek, nemůžeme uvěřit, řekla Kellnerová

Dalších 7 fotografií v galerii Niels Bruynseels z týmu Prague Lions s koněm Gancia De Muze závodí v Prague PlayOffs, vyvrcholení série Global Champions. | foto: ČTK

dnes 4:56

Už byli jen diváky. Čekali a napjatě sledovali, jak si vedou jejich protivníci. K postupu do finále Prague Lions potřebovali, aby soupeři chybovali aspoň dvakrát a k tomu jeli pomaleji. To se však nestalo. Český výběr se tak do nedělního finále parkurové Global Championship Prague PlayOffs nepodívá.

„Věřila jsem, že osm trestných bodů může stačit, protože jsem si pamatovala předchozí rok. Jak těžké závody tehdy byly, jak jezdci dělali chyby. Doufala jsem, že to vyjde,“ prohlásila Anna Kellnerová. Prague Lions do pražského finále nepostoupili, na trati byli pomalí Zpravodajství Prague Lions nastoupili v semifinále v lehce obměněné sestavě. Kromě Nielse Bruynseelse a Marca Houtzagera na soupisce figuroval i Marco Kutcher, jenž nahradil Gerca Schrödera. Bryunseels v sedle klisny Gancia de Muze podobně jako ve čtvrtfinále nezaváhal. Avšak Kutcher s valachem Cassallvano i Houtzager s klisnou Sterrehof´s Dante si připsali po jedné chybě. Celkově Prague Lions zaznamenali osm trestných bodů. V součtu dráhu zvládli za 205,52 vteřiny. „Bude to stačit?“ honilo se Kellnerové a spol. hlavou. „Seděli jsme všichni dohromady, koukali jsme na výsledky ostatních jezdců,“ popisovala Kellnerová, která se závodů neúčastní kvůli zranění. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Kousal jsem si nehty. Čekali jsme a doufali. Nic jiného nám nezbývalo,“ doplnil Bruynseels. Jejich výkon na finále nestačil. Postupně se před ně na základě času dostávaly další a další sestavy a když rychlejší jízdu absolvovali i jezdci z Madrid in Motion, bylo jasné, že finále parkurového svátku bude bez české účasti. Kolik chybělo? Jedna vteřina a dvě setiny! „Byl to tak malinkatý kousek, že tomu nemůžeme věřit,“ ulevila si Kellnerová. „Bohužel byl náš čas kvůli taktice, pro kterou se kluci rozhodli, nejpomalejší.“ „Jsme velmi zklamaní, že nejsme ve finále. Ale nic to nemění na tom, že koně odvedli perfektní práci,“ chválila manažerka týmu Jessica Kürtenová. „Už teď jsme si řekli, že budeme příště bojovat znovu. Nic jiného nám nezbývá, musíme se dívat dopředu, ne dozadu, jinak bychom se nikam neposunuli,“ uzavřela Kellnerová.