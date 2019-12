Elitní parkur opět v Praze. O vstupenkách na Prague Playoffs 2020

Zvětšit fotografii Ilustrační fotografie z Prague Playoffs 2019 | foto: Prague Playoffs/David Horváth

dnes 14:53

Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se vrátí do pražské O2 areny také v roce 2020. Vyvrcholení celoročních sérií Global Champions League a Longines Global Champions Tour se v Praze uskuteční od 19. do 22. listopadu 2020. Prodej začne už 10. prosince, ceny se pohybují od 290 do 2190 Kč za denní vstupenky.

Druhý ročník největší světové akce v parkurovém skákání Global Champions Prague Playoffs proměnil v závěru listopadu českou metropoli v centrum světového parkuru. Galashow s názvem Prague Playoffs ovládli Brit Ben Maher s ryzákem Explosion W. jako vítěz individuální soutěže Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, a jezdci Šanghaj Swans jako šampioni týmové soutěže Global Champions League Super Cup. Barvy České republiky v této soutěži hájil tým Prague Lions, který skončil těsně před branami finále na 7. místě. Finále prestižní světové série Global Champions bylo opět mimořádně úspěšné. „Za čtyři závodní dny jsme v O2 areně přivítali bezmála třicet tisíc diváků, kteří si vychutnali jak mimořádné sportovní výkony, tak bohatý doprovodný program. Přiznávám, že jsme před akcí byli lehce nervózní, zda se nám povede splnit vysoká očekávání, ale podle prvních ohlasů jsme uspěli. Připravili jsme akci ještě zajímavější pro diváky a komfortnější pro jezdce a koně,“ řekl Jan Andrlík, předseda organizačního výboru Global Champions Prague Playoffs. Vrcholná parkurová soutěž poprvé propojila komplex O2 areny a O2 universum - zatímco v O2 areně bylo umístěno hlavní závodní kolbiště, v O2 universu mohli fanoušci na opracovišti sledovat jezdce v rámci závěrečné přípravy a tréninků. „Připravené opracoviště s rozměry třicet krát šedesát metrů je pro halové závody vskutku nadstandardní, což jezdci oceňovali nejvíc. Překvapilo i potěšilo je, že se na opracoviště chodila dívat spousta fanoušků. Pro všechny to byl velký zážitek,“ dodal Andrlík. Sledovanost Prague Playoffs 2019 byla opět vysoká - téměř dva miliony fanoušků zhlédly přímé přenosy prostřednictvím televizních obrazovek a internetového vysílání České televize, přenosy a reportáže z pražské galashow odvysílaly také stanice Eurosport nebo CNN World Sport. Global Champions Prague PlayOffs Termín: 19. - 22. listopadu 2020

Dějiště: O2 arena, Praha

Účast: 16 nejlepších týmů světa + 18 nejlepších jezdců světa

Vstupenky: denní vstupenky, balíček vstupenek na celou akci v sítích Ticketmaster a Ticketportal Pozornost táhlo Prague Playoffs také na sociálních sítích - dosah příspěvků na profilu akce byl téměř 300 000 unikátních uživatelů na Facebooku a téměř 100 000 uživatelů na Instagramu, kde celkový počet zobrazení příspěvků byl více než 1,1 milionu. Oficiální web Prague Playoffs zaznamenal téměř 200 000 návštěv za týden akce. Za rok se Prague Playoffs uskuteční v O2 areně potřetí - tentokrát v termínu 19. - 22. listopadu 2020. Vstupenky na galashow jdou do prodeje již v úterý 10. prosince v 8:00 hod v sítích Ticketmaster a Ticketportal. „Rozhodli jsme se vyjít vstříc fanouškům a spustit prodej vstupenek už v prosinci. Věřím, že pro spoustu příznivců parkurového sportu bude vstupenka na Prague Playoffs dobrým tipem na vánoční dárek,“ říká Jan Andrlík. Ceny denních vstupenek začínají na 290 Kč u vstupenek do 4. patra. Ceny vstupenek 1. kategorie, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 390 Kč. Na čtvrteční a páteční program je připravena 50% sleva na vstupném pro děti do výšky 140 cm.. K dispozici jsou zvýhodněné balíčky na celý program, aby si milovníci parkurových soutěží mohli vychutnat všechny čtyři závodní dny. Ceny čtyřdenních permanentek začínají na 1490 Kč. „Balíček vstupenek obsahuje vstupenky na všechny čtyři dny, které jsou přenosné, kupující si tedy může užít celý čtyřdenní program sám, nebo se může o vstupenky podělit se svými blízkými či přáteli. Balíček vstupenek do 1. patra je navíc ještě více cenově zvýhodněn a stojí pouze 5 990 Kč,” upřesnil Andrlík. Držitelé vstupenek z balíčku ještě získávají jako bonus jistotu nejlepších míst v daném sektoru, tedy vždy blíže ke kolbišti a přednostní vstup do O2 areny. Organizátoři připravili také nabídku VIP vstupenek, vstupenek do partyboxů či na místa u stolů v klubovém patře Světový parkur na Prague Playoffs i v roce 2020 zpestří unikátní koňská a umělecká show. „V rámci prvních dvou ročníků měli diváci možnost vidět nádherná vystoupení mnoha českých a zahraničních umělců a sportovců a i pro třetí ročník připravujeme mimořádnou podívanou,“ říká Andrlík. „Už nyní můžu potvrdit, že fanoušky čeká velké překvapení v podobě světové koňské superstar, která bude mít při Prague Playoffs svoji premiéru v České republice.“