Pražské zázemí Kellnerovou nadchlo: Ale je to pro mě těžké a smutné

Co to s vámi dělá - vidět všechnu tu přípravu a vědět, že se tentokrát Prague Playoffs nezúčastníte?

Na jednu stranu je to krásné, emoce z loňska se mi vracejí. Na druhou stranu je mi to samozřejmě líto. Jde o akci roku, v Čechách a s českými fanoušky, proto je to pro mě těžké, smutné. Těším se, že kluky podpořím, ale jako pro sportovce je to pro mě těžká chvilka.

Zdravotně jste na tom už lépe?

Jsem. Párkrát do týdne jsem schopná si sednout na koně, skákat zatím nemůžu, to pořád bolí. Vlastně jsem to ani nezkoušela od té doby, co jsem musela přestat. Čekají mě nějaké prohlídky, pravděpodobně CT, tak snad jsem na dobré cestě. Koncem prosince bych už si mohla párkrát do týdne i skočit.

Anna Kellnerová při prohlídce O2 areny před Global Champions Prague Playoffs 2019.

Sama jste prozradila, že se nejvíc těšíte na čtvrteční slavnostní nástup všech účastníků. Budete mezi nastoupenými i vy?

To se zatím stále rozhoduje. Nebudu součást nástupu kluků, ale malou roli bych hrát mohla. Ještě vás budeme informovat. (úsměv)

Těšíte se?

Hrozně. Takovou atmosféru jako loni jsem v životě nezažila na žádných závodech a stejně to má i mnoho dalších jezdců. Bude to dojemné.

Velká změna nastala v opracovišti, které se přesunulo do nově vzniklé haly O2 universum. Jak se vám líbí?

Má unikátní rozměry, je jedno z největších, jaké jsem kdy viděla, což je skvělé. Jezdci se budou moct individuálně připravit, zaskákat si, jak budou potřebovat, dostat se do plné formy. Že můžeme využít takhle čerstvě vybudovanou halu, je pro koně i jezdce úžasné. Opracoviště je skvěle připravené, v neděli se tu ještě v jednu ráno kropilo vodou.

Jaký je servis pro koně za miliardy? Šest tun mrkve i teplá sprcha. Co všechno je připraveno pro nejlepší parkurové koně světa?

Navíc bude otevřeno i pro diváky. Je to obvyklé na podobně velkých akcích?

To záleží. Jsou závody, kde je opracoviště tak malé, že přístup není divákům umožněn. Ale jsou i závody, kde to možné je. Pro jezdce a hlavně pro koně je to trochu složité. Musíme doufat, že fanoušci nebudou moc nahlas křičet, aby nenarušili přípravu. Ale bude to pro ně unikátní příležitost podívat se do zákulisí.

Co všechno se tady odehrává?

Při týmové soutěži se všichni tři jezdci rozehřívají společně, protože jdou hned po sobě. Kůň se nejdřív projde, aby se zahřál, pak přijde klus a cval, aby zahřál všechny svaly. Později se začne i skákat. Nejde jen o to, že jezdec připravil koně fyzicky, ale musí mu taky připomenout, že jde o velkou akci. Že musí dávat pozor, proto probíhá i jakási mentální příprava.

Kdy se sejdete s vašimi kolegy z Prague Lions?

Už v úterý, máme naplánovaný teambuilding. Minule, když jsme dělali tiskovou konferenci, jsme taky den předtím šli na večeři a ten víkend se nám podařilo vyhrát. Tak jsme si řekli, že to zopakujeme. Doufám, že se to vyplatí.

Jaký program čeká v průběhu týdne vás?

Když budou závody, budu v areně skoro pořád. Předtím ještě musím stihnout školu a návštěvu stájí. Taky toho nebude málo.

Na kterého koně se nejvíc těšíte?

Osobně mám nejvíc ráda Ganciu od Nielse Bruynseelse. Nejenom že s ní vyhrál v Cannes místo do Super Grand Prix, ale je to i kobylka, která má velké srdce, a zároveň je svá. Perfektní příklad, jak neuvěřitelní, křehčí a složití koně jsou. Niels ji zvládá skvěle, mají fantastický vztah, závodí spolu už několik let, bude hezké je vidět.

S týmem budete hodně žít.

Určitě. Když se budou připravovat, mám v plánu tady s nimi být. Děláme to tak i na jiných závodech. Většinou se podporujeme navzájem. Je to fajn, ne každý tým má takhle krásně vybudovaný vztah.