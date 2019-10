Na Prague Playoff se těším, i když trochu se smutkem, říká Kellnerová

Kdy přesně se rozhodlo, že startovat nebudete?

Minulý týden. Ta doba do Prague Playoffs se rychle zkracovala. Posledních 5,5 měsíce jsem tomu dala úplně všechno, pracovala se všemi doktory a postupovala podle toho, co mi říkali. Doufala jsem, že to dopadne, bohužel, letos ne.

Jak na tom momentálně jste?

Teď nemůžu ani jezdit, můj zdravotní stav není natolik dobrý, abych mohla. Mám silné bolesti při jízdě. Zranění není tak zahojené, jak bych k přípravě a tréninku potřebovala.

Byla to pro vás ve sportovní kariéře zatím největší rána?

Ony byly dvě. Když jsem se zranila, tak mi bylo jasné, že jsem přišla o olympiádu, protože kvalifikace byla jen do konce roku. To byla první rána. Pak jsem se upnula na Prague Playoffs, protože výhledově jsem se po 3,5 měsících měla vrátit do sedla. Věnovala jsem tomu veškerou energii, bohužel přišly komplikace. Ale chodím, jsem zdravá a ráda, že můžu fungovat. Do sedla se jednou vrátím, to je hlavní.

Jakou fyzickou aktivitu momentálně můžete vykonávat?

Chodila jsem do posilovny, můžu využívat stacionární kolo, posiluju svaly, které mi ochably, běhat nemůžu. A až se rozhodne, že se do toho můžu zase pustit, začnu pracovat ještě víc.

Při chůzi vás noha nebolí?

Většinou ne. Když celý den chodím, pak ano, ale když mám přejít kousek, je to v pohodě. Teď už jsem bez bolesti, ale byla doba, kdy to tak nebylo.

Co vám momentálně dokáže zlepšit náladu?

Jezdím každý den do stáje, takže se vidím se všemi lidmi i s koňmi. Můžu být ráda, že tuhle možnost vůbec mám. Taky se soustředím na školu, na přípravy Playoffs. Abychom dali divákům co nejvíc, aby si to užili.

Jaká bude vaše role během Prague Playoffs?

Budu tady pečená vařená od rána do večera. Loni jsem na to neměla čas, ale letos tady budu i v průběhu dalších soutěží. Budu podporovat tým, aby podal co nejlepší výsledek. Těším se na Aleše Opatrného, jezdili jsme spolu v týmu několik let. A budu taky ambasadorkou. Budu se snažit zapojit diváky, ukázat jim show, zákulisí. Jsem ráda, že na ty věci bude čas. Snad si to všichni užijeme. Bude to úžasná akce. Hrozně se na ni těším, i když trochu se smutkem.