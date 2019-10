Dívka z plakátu v Praze nepojede. Kellnerovou trápí bolesti a netrénuje

V útrobách O2 areny přišla ve středu krátce po desáté před novináře.



Na sobě měla modrou týmovou bundu, a ne jezdecké sako jako obvykle. Bylo jasné, že něco není v pořádku.

„V té bundě strávím celý víkend Prague Playoffs,“ dostala ze sebe Anna Kellnerová, než propukla v pláč a na pár vteřin nebyla schopná pokračovat.

„Omlouvám se. Je to pro mě složitá zpráva, protože jsem do rehabilitace dala úplně všechno. Pracovala jsem s doktory, co to šlo. Postupovala podle toho, co mi říkali a doufala, že to dopadne. Bohužel, letos to nevyjde,“ prohlásila dvaadvacetiletá jezdkyně.

Rozhodnutí přišlo už před pár dny.

Kellnerová se v posledních měsících neustále snažila překonat bolest. Zatímco při chůzi už bolest v noze nepociťovala, jakmile se vyšvihla do sedla, utrpení se vrátilo.

Až pochopila, že takhle to nejde.

Že to nemá smysl.

„A tak jsem zavolala Jessice (Kürtenové, manažerce týmu Prague Lions) a řekla jí, že se ta bolest neustále vrací. Že to nejsem schopná vydržet,“ líčila se slzami v očích.

Pražského vrcholu sezony se tak zúčastní jen jako fanynka a ambasadorka.

