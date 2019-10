Česká parkurová jednička Opatrný o Prague Playoffs: Absolutně jiný level

Osminásobný mistr České republiky v parkurovém skákání Aleš Opatrný prožívá zlomovou sportovní sezonu, kterou vroubí dílčí úspěchy, ale také sportovní zklamání v podobě neúspěšné týmové olympijské kvalifikace. K polovině roku 2019 se váže také jedno důležité rozhodnutí, po konci aktivní sportovní kariéry jeho koňského svěřence VDL Fakira uzavřel své angažmá v Czech Equestrian Teamu.

„Od Czech Equestrian Teamu jsem dostal nabídku, že by mi pronajali koně od Paula Schockemöhleho, ale bylo tam stěžejní to, že bych za ním musel dvakrát týdně dojíždět do Německa. Po dlouhém váhání jsem se rozhodl, že tuto možnost nevyužiji,“ prozradil Opatrný.

„Na ukončení spolupráce jsme se oboustranně dohodli při společné schůzce s vedením Czech Equestrian Teamu a jako takový dárek jsem dostal příležitost startovat při listopadové Global Champions Prague Playoffs. Jsem moc rád, že jsem se mohl s Czech Equestrian Teamem pokusit o kvalifikaci na olympijské hry a následně se dvě sezony účastnit série Global Champions. Bez nich bych se určitě nikdy nepodíval do Mexika, Miami, Paříže, Šanghaje či Dauhá. Objel jsem spoustu závodů a nasbíral mnoho zkušeností. Za to ještě jednou zpětně mnohokrát děkuji,“ říká česká parkurová jednička.

Opatrný sice dostal od Czech Equestrian Teamu možnost startu na této prestižní události jako dárek na rozloučenou, ale později další „zlatou jízdenku“ získal díky vítězství na republikovém šampionátu.

„Hned po mistrovství mi bylo vzkázáno, že druhý startovní tiket mohu použít pro koho chci. Věnuji ho samozřejmě přítelkyni Natálce Roučkové, aby na Prague Playoffs mohla také startovat. Udělalo mi to velkou radost,“ říká Opatrný.

Roučková startovala i v loňském roce, a tak i letos bude Opatrný v pražské O2 areně současně v roli jezdce i trenéra. To pro něj však není žádná novinka. „Za ty roky jsem si na to už zvykl. V roli trenéra, partnera i jezdce jsem opravdu na závodech často a myslím si, že nám to funguje úplně bez problémů.“

Po loňské zkušenosti už Opatrný ví, do čeho jde. Zejména před loňským Prague Playoffs zažíval velkou mediální pozornost, kdy dával jeden rozhovor za druhým. „Bylo to opravdu bláznivé období. Před loňskou Prahou jsem měl třeba i tři rozhovory denně nebo různá natáčení. Ale ukázalo se, že dokážu takové věci zvládnout, a jakmile sednu na koně, zvládnu se ihned zase soustředit na sport.“

Podle Opatrného je pražské finále série Global Champions diametrálně rozdílné od ostatních, byť mezinárodních mítinků u nás. „Přípravy i průběh loňského Prague Playoffs se nedají srovnat s žádnými jinými mezinárodními závody na české půdě, jednalo se o absolutně jiný level, mediální pozornosti bylo daleko víc. Jde o závody na té nejvyšší úrovni, které se netýkají jen České republiky, ale mají celosvětový význam.“

Opatrný se bude letos oproti loňsku účastnit soutěží kategorie CSI2*. Parkury budou pro něj jistě snadnější oproti úrovni CSI5*, ale do O2 areny dorazí s méně zkušenými koňmi, než byl VDL Fakir.

„Aktuálně mám dva mladé koně, proto mi to pro letošní rok sedí, oba se na této úrovni teprve rozkoukávají. Novinkou pro ně bude zejména tak náročné prostředí, jako je O2 arena. Hala je opravdu obrovská, mají tam jiná světla, než když vyrazíme například do Wiener Neustadtu nebo Magna Raciny, takže jsem rád, že se Prague Playoffs s nimi mohu účastnit a získat tam s nimi potřebné zkušenosti.“

A o jaké koně jde konkrétně? „Určitě do Prahy počítám s Forewerem a jako druhého vezmu nejpravděpodobněji Sangris Boye. Do startu ovšem zbývají ještě dva měsíce, takže se plány určitě mohou změnit.“