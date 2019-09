Loňská vzpomínka Kellnerovou dojala. Praha je můj největší cíl, říká

Bylo 18. května.



Právě probíhala pátá zastávka Global Champions League v Madridu, která skončila neslavně pro českou jezdkyni Annu Kellnerovou.

Ta spolu s klisnou Catch Me If You Can, kterou jí otec loni koupil k narozeninám za čtvrt miliardy korun, nezvládla jednu z překážek. Klisna zaváhala, vrazila do překážky a při pádu přilehla dvaadvacetileté Češce nohu.

Výsledek?

Zlomená stehenní kost, rychlý přesun do nemocnice, operace a několikaměsíční pauza.

Už v polovině června ale Kellnerová doufala v co nejrychlejší návrat do sedla. „Rekonvalescence probíhá velmi dobře. Chodím několikrát denně na fyzioterapii, abych se mohla brzy vrátit do sedla. Zároveň však tomu musím dát čas a neuspěchat to,“ uvedla tehdy jezdkyně.

O dva a půl měsíce později už Kellnerová znovu jezdí i skáče na koni.

„Noha je na tom líp, minulý týden jsem začala jezdit i skákat, posouvá se to,“ prozradila na úterní tiskové konferenci v Praze.

Že rekonvalescence probíhá tak, jak má, pochopitelně těší i manažerku týmu. „Je fajn vidět, že Anna zase skáče. Vypadá to dobře, ale potřebuje čas na stoprocentní zotavenou,“ podotkla Jessica Kürtenová.

Jak dlouho to zabere, v tuto chvíli těžko odhadovat.

Do stoprocentní formy se nicméně ani v Praze Kellnerová s největší pravděpodobností nedostane.

„Ve stejné kondici a formě jako v loňském roce nebudu, se zlomenou nohou jsem ještě neskákala. Ale vyvíjí se to dobře, po pár kontrolách uvidíme, jak si naplánuju program, abych byla připravena na Prahu. Je to momentálně můj největší cíl,“ říká.

Jak by ne.

Vždyť i teď, po třičtvrtě roce ožívají vzpomínky na loňskou galashow. Když na tiskové konferenci sledovala záběry z minulého roku, oči se jí leskly.

„Musela jsem se držet, aby mi neukápla slza, když jsem to video viděla. Nikdy jsem nezažila nic tak úžasného jako to, co jsem zažila v Praze. Byla to ta atmosféra, kterou fanoušci vytvořili. Bez nich by to byly jenom další závody. Oni ale vytvořili něco neuvěřitelného a doufám, že se i letos máme na co těšit,“ dodává.

VIDEO: Chci poděkovat za domácí atmosféru, nemám slov, říká Anna Kellnerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Důležitý čtvrtek

Loňskou show přímo v O2 areně navštívilo na 32 tisíc fanoušků. Další dva miliony sledovaly program na televizních obrazovkách nebo přes internetové streamy.

„Byla to mimořádně úspěšná premiéra. Setkali jsme se s mimořádně pozitivními ohlasy jak v zahraničí, tak v České republice. Letos máme pro diváky připravený nový formát,“ láká Jan Andrlík, předseda organizačního výboru.

Opracoviště, kde se koně připravují, bude tentokrát umístěno do nové haly O2 universum a bude přístupné divákům. Na stejném místě bude i shopping village, kde bude možné nakoupit nejrůznější jezdecké zboží.

Celý program odstartuje ve čtvrtek 21. listopadu, kdy je v plánu čtvrtfinále Super Cupu - týmové soutěže. Proti sobě nastoupí dvanáct týmů, které se v kvalifikačních kolech umístily na 5. až 16. místě. To se s největší pravděpodobností bude týkat také Prague Lions, za které Kellnerová jezdí.

„Chceme, aby nás všichni fanoušci přišli podpořit. Čtvrtek pro nás bude klíčovým dnem a my se těšíme na tuto výzvu s oporou svých fanoušků,“ burcuje Kürtenová.

Do pátečního semifinále postoupí osm družstev, které doplní čtveřice nejlépe bodujících z kvalifikací.

Vrcholem bude sobotní Super Grand Prix, kde budou závodit pouze postupující z jednotlivých Velkých cen - osmnáct nejlepších jezdců série. V neděli pak přijde na řadu finále Super Cupu s šesti nejlepší týmy.

Vstupenky na galashow už jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz.