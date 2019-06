Kellnerová by se po zlomenině nohy mohla vrátit k parkuru v září

„Rekonvalescence probíhá velmi dobře. Chodím několikrát denně na fyzioterapii, abych se mohla brzy vrátit do sedla. Zároveň však tomu musím dát čas a neuspěchat to,“ uvedla Kellnerová v tiskové zprávě.

Zranění utrpěla v pátém dílu týmové soutěže Global Champions League v Madridu, kde její klisna Catch Me If You Can zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Ve španělské metropoli se pak Kellnerová podrobila operaci.

V roli diváka už zavítala na minulou soutěž Global Champions League v Cannes. Aktivně by mohla zasáhnout do soutěží v Římě (6. až 8. září) nebo v St. Tropez (12. až 14. září). S týmem Prague Lions by se pak měla představit v listopadovém vyvrcholení seriálu v pražské O2 areně.