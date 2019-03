Kellnerová osedlala klisnu za čtvrt miliardy, k úspěchu však měla daleko

dnes 15:41

Prague Lions s českou jezdkyní Annou Kellnerovou zahájili parkurový seriál Global Champions League 15. - tedy předposledním - místem v Dauhá. Dcera nejbohatšího Čecha startovala v Kataru poprvé se špičkovou klisnou Catch me If You Can, kterou jí Petr Kellner pořídil loni na podzim. Jedenáctiletá klisna měla vyjít na čtvrt miliardy korun.

V sobotní soutěži se Kellnerová s Catch me If You Can nevyvarovaly chyb a nasbíraly 15 trestných bodů. „Nevyšel nám začátek parkuru podle očekávání, ale to se stane. Pak jsme naštěstí solidně dojely a měla jsem radost, že zbytek parkuru byl v pořádku. Nezávodíme spolu ani dva měsíce, jsme stále čerstvá dvojice a musíme si na sebe ještě na těchto výškách zvyknout,“ uvedla Kellnerová v tiskové zprávě. Tým s ní tvořili belgičtí jezdci Niels Bruynseels a Wilm Vermeir. V sestavě oproti loňsku chybí Aleš Opatrný, který se momentálně soustředí na olympijskou kvalifikaci. Úvodní závod vyhrál tým Šanghaj Swans, který reprezentovali Němec Daniel Deusser a Švýcar Pius Schwizer. Seriál stejně jako loni vyvrcholí play off v pražské O2 areně.