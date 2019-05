Kellnerovou v Madridu shodil kůň a přilehl jí nohu

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Anna Kellnerová při závodech na Floridě. | foto: David Horváth/CET

kvě 18 2019

Pátá zastávka parkurové soutěže Global Champions League skončila pro Annu Kellnerovou v Madridu těžkým pádem a zraněním. Klisna Catch Me If You Can zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Kellnerová byla odvezena do nemocnice, podle informací České televize s podezřením na zlomeninu nohy.

Po pádu Kellnerové tým Prague Lions závod nedokončil. Spolu s českou jezdkyní „Lvy“ v Madridu reprezentoval Nizozemec Marc Houtzager s valachem Sterrehof’s Calimero. Vítězství obhájili bezchybní London Knights v sestavě Ben Maher a Martin Fuchs před týmy New York Empire a Madrid in Motion. Po pátém z 19 dílů zůstali v čele pořadí Šanghaj Swans, Prague Lions klesli na 12. místo. Soutěž Global Champions League vyvrcholí stejně jako loni na konci listopadu v pražské O2 areně.