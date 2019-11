Kellnerovou nadchla pražská atmosféra. Něco neuvěřitelného, žasla

„V neděli to bylo pro mě jednodušší, to jsem viděla celé. V sobotu jsem viděla Grand Prix. Takže tyto soutěže jsem sledovala plus minus od začátku,“ vyprávěla česká jezdkyně.

Jak se vám závody líbily?

Bylo to úžasné. Ten sport, jaký se tu odehrál, byl naprosto neuvěřitelný. Lidé i jezdci museli čekat až do poslední chvilky, než bylo rozhodnuto o vítězích a o celkovém pořadí. Takže napínavé to bylo až až.

Radši byste je ale prožila v sedle, že?

Samozřejmě. To si myslím, že každý jezdec, navíc ještě na domácích závodech.... Ale strašně jsem si to užila a i když to bylo dlouhé, tak jsem ráda, že jsem měla možnost poznat tolik lidí a být součástí tady toho děje.

Nastal nějaký moment, kdy jste už nemohla vydržet se jen dívat?

Myslím si, že to bylo na začátku, ještě než kluci přijeli a než byl první zahřívací parkur. Jakmile ale poprvé přišli do areny na závody, tak jsem už jen fandila a věděla jsem, že to je na nich. Tím to skončilo, věděla jsem, že tu musím být pro ně.

Byly to pro vás větší nervy, než kdybyste sama závodila?

Když jedou Prague Lions, tak určitě. Je to jiná nervozita, člověk se to musí naučit jinak pojmout a jinak se z toho prokopat.

Prague Lions se do finále těsně neprobojovali, komu jste tedy nejvíce přála vítězství?

Bylo to složitější. Jelikož znám všechny jezdce, tak bylo těžké si vybrat jednu skupinu. Takže jsem se spíš jen koukala.

Nakonec zvítězili Shangai Swans, potěšilo vás to?

Přála jsem to i jim. Byla jsem překvapená, že vyhráli, protože se museli z úvodního kola probojovat na první příčku. Ale podařilo se jim to. Celou sezonu závodili úžasně, měli skvělé výsledky, takže to vyhráli oprávněně.

Co jste říkala na atmosféru? Hlavně o víkendu byla O2 arena dost zaplněná.

Bylo to úžasné. Na to, že parkur u nás teprve roste a není to tak jako v Německu nebo v Belgii, tak to, co fanoušci vytvořili, bylo něco neuvěřitelného. Nechodili ale jenom v sobotu a v neděli, byli tu všechny dny.

Hodně si ji chválili i ostatní jezdci.

Protože nejsou zvyklí na takový dav lidí. Na některých závodech, třeba v Cáchách, to tak bývá, ale tam se ne každý dostane. Atmosféra tady v Česku je ale něco tak unikátního, že všichni o tom pak celý zbytek roku mluví.

I příští rok vyvrcholí parkurová sezona v Praze. Už se těšíte?

O víkendu jsme seděli s týmem a určitě jsme si zopakovali to, že sem chceme zase přijet a dotáhnout to do vítězného konce. Tak doufám, že příští rok bude ten, kdy se nám to podaří.