Parkurová elita se utká znovu v Praze. Ve hře je 12 milionů eur

dnes 8:51

Když vkročí do nablýskané O2 areny, okamžitě se jim vrátí myšlenky na loňský ročník. Zaplněné tribuny, elektrizující atmosféra i výjimečný servis pro jezdce a koně. To všechno loni nabídlo vyvrcholení prestižního parkurového podniku Global Championship. A do Prahy se ve čtvrtek vrací.