Pavel dostal od Königa závodní helmu. Nejradši má zatáčky, zjistil mladík

„Měl z ní velkou radost, jsou na ní iniciály PP a můj podpis. S prezidentem jsme mluvili celou dobu o motorkách, bylo vidět, že tomu fakt rozumí,“ uvedl v tiskové zprávě jezdec týmu Orelac Racing Movisio.

Petr Pavel je vášnivý motorkář, i na mostecký autodrom dorazil na dvou kolech. Před závodem Superpole obešel startovní rošt královské třídy superbiků, v níž König nastupuje. A jednadvacetiletý mladík pak vyprávěl: „Bohužel jsme spolu neprohodili ani větu. Ctil, že se musím na startu spíše soustředit než mluvit. Rád bych s ním o motorkách promluvil jindy. Měl jsem pro něj připravenou závodní helmu, k předání ale nedošlo, protože jsme ji plánovali dát až při startu druhého závodu.“

Český prezident Petr Pavel s motocyklovým závodníkem Oliverem Königem a jeho manažerem Milošem Čihákem. Český prezident Petr Pavel s motocyklovým závodníkem Oliverem Königem a helmou, kterou od něj dostal.

Setkání na Pražském hradě pomohl zařídit Königův známý, který s prezidentem pravidelně jezdí na motorkách. Dorazil také Miloš Čihák, jezdcův manažer. „Byl zážitek se s ním potkat a probírat motorky. Najede na nich prý hodně kilometrů za rok. A když prší, tak to vůbec nic neznamená. Pokud řekne, že jede, tak prostě nasedne na stroj a vyrazí,“ líčil dojmy ze setkání Čihák.

Závodní helmu však Petr Pavel patrně nevyužije. „On upřednostňuje cestovní motorky do běžného provozu. Závodní stroje moc ne. Ale helmu si dá na své výstavní místo, hodně se mu líbila,“ tvrdil König, který s prezidentem probíral různé další motorkářské záležitosti. „Tvrdil mi, že nejezdí s motorkou vůbec po dálnici. Preferuje silnice nižších tříd, jezdí nejraději oklikou, aby si mohl užívat zatáček. A že má spíše raději motorky staré školy a upřednostňuje starší vyklápěcí helmy. Je to správný chlap, co má rád adrenalin.“

Na Königa čeká závodní adrenalin až začátkem září ve Francii, kdy se po přestávce opět rozběhne šampionát superbiků. Český jezdec se pokusí získat první body v sezoně.