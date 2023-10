I po nulové sezoně je König v kurzu. Chceme zůstat v superbicích, hlásí manažer

„Bohužel se letos nepodařilo ukázat postupný progres, hlavně ve druhé polovině jsme se trápili s technickými problémy. Vždyť v posledních dvou víkendech zcela odešly tři motory. Místo růstu ztrácel Oliver spíše důvěru ve svoji motorku, což není dobré. Určitě svůj potenciál ještě neukázal. Zároveň to pro něj byla tvrdá škola jak po fyzické, tak hlavně také po psychické stránce,“ uvedl Čihák, šéf a manažer týmu Movisio Racing.

Právě on aktuálně vyjednává o dalším angažmá Königa. „O Olivera zájem je, protože většina manažerů samozřejmě ví, s jak náročnými podmínkami se musel popasovat. Máme nabídky i z jiných šampionátů nebo kategorií, ale prioritou je zůstat v mistrovství světa superbiků a mít konkurenceschopné podmínky pro rozvoj,“ prozradil Čihák. „Rýsuje se k tomu ideální scénář, který ale musí posvětit velký komerční partner.“

König v královské třídě superbiků odjel kompletní dvě sezony. Zatímco v premiérové získal tři body díky čtrnáctému a patnáctému místu, letos zůstal na nule. Jednadvacetiletý závodník jako první v historii skočil z nejslabší třídy Supersport 300 rovnou do nejsilnější.

Talentovaný Oliver König (vlevo) je pod dozorem zkušeného manažera Miloše Čiháka.

„Věřím, že jsem ještě neukázal v tomto šampionátu všechny své schopnosti a možnosti. Rád bych zde jezdil dál, protože je velkým zážitkem být po boku nejlepších jezdců světa. Obrovsky si toho vážím,“ řekl pražský rodák König.

V superbicích doposud nastoupil do 66 závodů. „Už nyní začínám se zimní přípravou a budu tvrdě trénovat. Vím, co mám zlepšit, na co se zaměřit. A chci být dál na trati s elitními závodníky, ke kterým chovám velký respekt.“

V mistrovství světa superbiků, jehož jednu zastávku hostí severočeský Most, letos startovali ještě dva čeští jezdci. Ondřej Vostatek v druhé nejsilnější třídě supersportů získal v deseti závodech 15 bodů a obsadil 27. místo. Petr Svoboda v supersportech 300 dlouho bojoval o medailové umístění, nakonec byl šestý. V 16 startech nasbíral 121 bodů, dvakrát vyhrál a jednou dojel třetí.