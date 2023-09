Reflexní světýlka a jízda na divokém koni. Ježek o roli motocyklového trenéra

Co je náplní práce motocyklového trenéra?

Nemám úplně prostor být s Oliverem nebo Petrem každý den, doma si trénink řeší po svém. Komunikujeme přes telefon, mají tréninkový plán v kalendáři. Motokros, kolo, tělocvična, plavání nebo lezecká stěna. Při závodech máme nějaké rutiny, kdy je potřeba zahřát hlavu i svaly pilota.

Jak?

Používáme reakční pomůcky, ať házení míčku, nebo reakční světýlka. Ty jsou na zdi, jedno se rozsvítí, on ho sestřelí, pak zase další. Čím víc jich trefí, tím je lepší. Jde o to, aby nastupoval na motorku připravený a měl rychlou reakci, protože to je pro ovládání motorky nejdůležitější věc.

Motocyklový závodník Oliver König ze stáje Orelac Racing Movisio cvičí postřeh na reflexních světýlkách.

Kondičně je potřeba být připravený jak?

Lidé, kteří nemají zkušenost s motorkami, říkají: Však na té motorce jen sedí! Já na ně, ať si tedy sednou na divokého býka nebo koně. Pak si to laik dokáže představit lépe. Když má motorka přes dvě stě koní, tak není vůbec jednoduché ji udržet na výjezdu, kde vás to tahá ven. A do toho musíte stroj ještě perfektně ovládat. Je nutností mít výborný střed těla. To je pro všechny odvětví relativně společné, proto se sport globálně vyšvihl do takových výšin. Najednou se pochopilo, že od středu těla pramení všechno. A závodění na motorce není žádná výjimka.

Radíte, kdy citlivěji sáhnout na spojku, jak brzdit, jak projet zatáčku?

Může se stát, že řešíme i takového nuance. Snažím se předávat nějaké svoje zkušenosti, které mám s danou tratí nebo motocyklem. Když vím, že se Oliver trápí v nějaké zatáčce, vzpomenu si, jak jsem ji projížděl já. Ovšem pozor, spojka se na nových motorkách už příliš nepoužívá, pouze na start a rozjezd. Při plném plynu anebo při plných brzdách není nic jiného potřeba, než zmáčknout řadičku.

König ještě letos nebodoval. Na čem zapracovat?

Nejvíc na technice, která začala být nespolehlivá. Co se týče mě a Olivera, tak my pořád jedeme na stejné vlně. Má dobře zpracovaný tréninkový plán. Nějaký měl přede mnou, my ho doplnili. A je potřeba ho podpořit před dalšími závody hlavně psychicky. Není to jen o výsledcích v letošní sezoně, ale je to důležité i pro budoucí roky. Také kvůli vyjednáváním na příští ročník. Pro Olivera to určitě není jednoduchá situace, zvlášť když přešel z třístovek hned do superbiků. Přestože se úplně nedaří, je potřeba, aby odvedl své maximum. On na to má, jen je nutné to poskládat, aby neudělal tolik chyb a měl víc štěstí.

Jak je psychicky ubíjející, když ho častokrát zradí technika?

V motorsportu se to děje dnes a denně, to člověk neovlivní. Ale co ovlivní, aby ho technická porucha nesrazila psychicky. To je těžká práce jezdce, aby to ustál, jel si svojí brázdu a pokračoval v kvalitní práci až do konce sezony.

A tady nastupujete i vy. Co mu radíte?

Je alfa a omega, aby si v hlavě nepromítal, co když se zase něco na motorce pokazí. Je potřeba, aby se soustředil ryze na sebe, jako když se jede projet na kole. Nesmí do toho dávat další vlivy, včetně stresu od fanoušků, který může cítit. To je důležitá věc, co pilot musí mít. Čím líp je připravený psychicky, tím lepší má výsledky. Oliver potřebuje vyzrát, zlepšit i jízdní styl. Dělá pokroky, a když je bude dělat dál, bude výborný.

Další vás svěřenec Svoboda má skvělou sezonu. Čím to, že tak září?

Překvapil celý svět. Závodil, ale měl to finančně náročné. Jeho rodina už to nemohla utáhnout, takže přestal. Pak jednou zaskočil a tuším, že vyhrál. Ujal se ho movitý sponzor, který teď Petrovi pomáhá, aby mohl závodit v nejvyšší lize. A on mu to vrací, jak nejlíp může.

Ondřej Ježek, motocyklový trenér.

I on má naději dostat se do superbiků?

Plán je takový, že v příští sezoně by měl nastoupit v šestistovkách. Věřím, že i tam se mu bude dařit. Neříkám, že hned první rok pojede na titul jako v třístovkách. Je to přece jen skok, i když ne tak velký, jaký zažil Oliver z třístovek rovnou na litr, to je úplně jiná planeta. To se ani nedá popsat.

Přesto se pokuste.

Jako když v autě pojedete 150 km/h a pak si v Německu zkusíte jet 250. Jezdci, kteří přestoupili do vyšších kategorií, měli fyzické problémy motorku udržet. I když třeba byli perfektně fyzicky připravení. Na silnější motorce je to specifický pohyb, na který si musíte zvyknout. Po prvních jízdách obvykle piloti říkali: Jak tohle můžu zvládnout?

Jakou budoucnost má Svoboda?

Velkou. Petr je hodně přemýšlivý a má čich závodníka, což nemá úplně každý. Přirovnávám ho často ke Karlovi Hanikovi. Věřím, že to dotáhne daleko.

Ovlivnilo ho, jak se mu letos snažil sáhnout po brzdě soupeř v německém šampionátu?

Petra se to nějak psychicky nedotklo. Jednalo se o poslední závod víkendu, pak následovala měsíční pauza. Spíš se to hodně řešilo v médiích.

Jakých úspěchů si vlastně ceníte z vaší kariéry vy?

Před sedmi osmi lety jsem vyhrál závod Superstocku 1000, pak jsem závodil v Supersportech, kde jsem byl v několika závodech v nejlepší desítce. To je předkategorie superbiků. V nich jsem jezdil dva roky, výsledkově to tam nebylo na výši. Neměl jsem techniku na úrovni; když má někdo tovární stroj, je to trochu jiná písnička. Závodění jsem už vzdal, mám v Brně firmu, stíhám Olivera a Petra a do toho ještě televizní akce.