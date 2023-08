Na kriminál!? Motocyklovému závodníkovi Svobodovi se soupeř sápal po brzdě

„Řeší to náš Autoklub České republiky a FIM, tedy Mezinárodní federace motocyklistů. Uvidíme, co z toho bude,“ řekl z incidentu šokovaný Svoboda. „Lepší nemyslet, co by se stalo. Došlo k tomu v půlce závodu v rychlosti tak 160 až 170 kilometrů v hodině.“

Přímo při jízdě si toho český talent nevšiml, až v cíli ze záznamu. A zamrazilo ho. Na sociální sítě pak napsal: „Řidič KTM se mi pokusil položit ruku na brzdy v místě, kde jsme všichni jeli těsně vedle sebe ve skupině. V této situaci nade mnou stál anděl strážný. Něco takového by se rozhodně mělo trestat a nemělo by se na to jen koukat. Nebezpečné situace do závodění nepatří!“

Petr Svoboda během mistrovství světa superbiků v Mostě

Khan v kategorii Supersport 300 bojuje o celkové prvenství v německém mistrovství, průběžně je druhý. Svobodovi patří devátá pozice, ale nejel všechny podniky.

„Kromě tohoto incidentu jsem byl frustrovaný i z toho, že mě v tom závodě sundal, takže jsem ho nedokončil. Nevím, jestli úmyslně. On je labilní, závodí takhle dlouho, byla s ním spousta problémů,“ uvedl rodák z Ostrovačic u Brna, který jezdí na stroji Kawasaki Ninja 400 za tým Füsport.

Nešlo o první podobný zkrat v závodech motocyklů. V září 2018 v Moto2 stejný čin předvedl Ital Romano Fenati ve Velké ceně San Marina, v rychlosti zhruba 230 kilometrů v hodině zmáčkl brzdu Stefanovi Manzimu.

Ten sice atak ustál, ale po chvíli havaroval. S Fenatim jeho stáj ihned vypověděla kontrakt. Původně osmiměsíční trest mu FIM zmírnila na měsíců pět. Nyní je v Moto3.

„Všeobecně se ví, že se to v některých sériích děje. A dít bude, když jezdci ví, že jim nehrozí zas tak velký trest. Precedentem ve Fenatiho případě si totiž FIM nadělala do vlastního hnízda. Jezdec, který toto udělá, by se už nikdy neměl objevit v jakémkoli závodě. Tohle se totiž lehce dá kvalifikovat jako pokus o ublížení na zdraví,“ napsaly specializované facebookové stránky Motokecy.

Svoboda a Khan se letos potkali i v mistrovství světa superbiků v Mostě. Český jezdec usiluje o titul v kategorii Supersport 300 a je průběžně třetí se ztrátou čtyř bodů na vedoucího Španěla Pereze Gonzalese.