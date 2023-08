Náklady 45 milionů korun, návštěva 54 tisíc diváků. Superbiky bavily i prezidenta

„Máme rekord, o 20 procent vyšší návštěvnost než loni,“ kochal se majitel autodromu Josef Zajíček pohledem na stoupající čísla. Na třetí mostecký ročník zavítalo na okruh pod Hněvínem 53 871 fanoušků za tři dny. „Loni jsme jich měli pod čtyřicet tisíc, při premiéře pod třicet tisíc.“

Náklady na pořádání podniku světového šampionátu vyčíslil Zajíček na 45 milionů korun. „Stále nejsme ani na nule, ale pořád ve ztrátě. Potřebujeme ještě víc platících diváků,“ prozradil šéf Zajíček.

Denní lístek pro dospělého vyšel na svah na 950 korun, kdo chtěl také do paddocku, zaplatil 1 850. V předprodeji stály méně, k mání byly i vícedenní balíčky. „Dvě úrovně vstupného návštěvnost zvedly. Jiný příjem nemáme, stát se na nás vybodnul, jsme v tom sami.“

Podporu ovšem vyjádřil prezident Petr Pavel, který přijel na motorce. Prošel se po startovním roštu a pravicí potřásl českému zástupci v královské kubatuře Oliveru Königovi.

„Bohužel jsme si toho moc neřekli, já byl nastavený na závod a on byl gentleman, že mě nechal v klidu. Mrzí mě, že jsme si nepromluvili, protože on je osobnost. Zvlášť, když je to taky motorkář,“ líčil König, jehož tým připravil Pavlovi helmu. „Prý jich má málo, tak bude mít další,“ pousmál se mladík.

Autodrom Most podepsal smlouvu s Dornou, promotérem šampionátu, na pět let. Ještě dva ročníky tedy bude hostit určitě.

Pád Garretta Gerloffa na nedělním závodu mistrovství světa superbiků v Mostě

„O prodloužení se zatím nebavíme, ale myslím, že jsou s námi spokojen. Tohle je taková formule 1 na dvou kolech, jejich bezpečnostní ředitel z F1 dokonce přišel. Teď řešíme termín na příští rok. Kvůli olympiádě zvažujeme konec června před prázdninami. Líbilo by se nám to, lidi by ještě nebyli na dovolené,“ uvažuje Zajíček. „Letos jsme měli víc diváků než třeba italská Imola, kde se závodilo před námi. Pomalu, ale jistě budujeme tradici. Snad bude stoupat návštěvnost dál.“

Což však zvyšuje nároky na infrastrukturu. „Už teď byla z jedné strany zavřená hlavní silnice do města, policie z ní udělala parkoviště. Příjezd je problematický. Kemp máme plný, příští rok musíme otevřít druhý. Je tam diskotéka, lidé jsou spokojení,“ vykresluje majitel okruhu. „Fanoušci jsou půl na půl Češi a Němci, což mi dělá radost. Je tu i německá policie, lidé se chovají slušně, žádné potíže nejsou.“