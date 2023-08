Lacko v tahači po 329 dnech. Vyprosil si větší sedačku a pojede pro české fandy

Dlouhých 329 dní neseděl Adam Lacko v závodním tahači, neboť stáj Buggyra evropský šampionát opustila. Pro Most se však na skok vrátí. A český pilot chce při víkendové Czech Truck Prix na stupně vítězů, jak je zvyklý. „Kdybych se postavil na bednu, bylo by to skvělé. Jedeme pro české fanoušky, aby si užili nějakou radost,“ uvedl evropský šampion z roku 2017, který loni v Mostě skončil dvakrát druhý.