Lacko byl na závěr sezony dvakrát na pódiu, v ME tahačů skončil čtvrtý

Lacko měl před osmým dílem seriálu ještě teoretickou šanci posunout se na konečné třetí místo, předstihnout Němce Saschu Lenze se mu ale nepodařilo. Na okruhu nedaleko Madridu sice získal o 11 bodů více než jeho soupeř, v konečném pořadí ale za Lenzem zaostal o 21 bodů. O šanci na bronz Lacka připravil nevydařený úvod sezony v Misanu, kde získal jen 16 bodů.

„Byla to náročná sezona. Nebojovali jsme jen za sebe, ale i za tým a s Téem (Calvetem) se nám podařilo bojovat celkově o třetí místo, přestože většinou jsme se motali na čtvrtém,“ řekl Lacko.

Osmatřicetiletý jezdec přiznal, že před sezonou věřil v lepší výsledek. „Doufali jsme, že budeme do tří. Nebyli jsme ale úplně ztraceni, i proto, že se dnes Saschovi nedařilo, nám chybělo pár bodů. To jsou ale závody,“ podotkl Lacko, jenž vypadl z elitní trojice poprvé od roku 2015.

S posledním závodním dnem sezony byl rodák z Čeladné maximálně spokojený. „Hlavní závod dopadl perfektně. Pomohl tomu nejlepší výsledek v kvalifikaci v sezoně, kdy jsme skončil druhý. A druhý handicapový byl možná nejhezčí závod v sezoně. Předjíždělo se snad nejvíce. Startoval jsem ze čtvrté řady a dostal se až na třetí místo. Pak jsem byl osmý, zase jsem se posunul a v závěru předjel Jochena Hahna. Byla z toho bramborová pozice, ale bylo to fajn,“ dodal Lacko.

O úspěch Buggyry se v Jaramě postaral Téo Calvet z Francie, který výhrou v posledním závodě potvrdil svůj celkový triumf v takzvaném Promoter’s Cupu.

„Byla to náročná sezona, ve které jsme měli řadu problémů, ale jsem šťastný, že takhle končí. Museli jsme bojovat až do konce a věřím, že nás to posílí do budoucnosti,“ řekl Calvet.

¨