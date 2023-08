Lacko při návratu do ME tahačů ovládl v Mostě handicapový závod

Osmatřicetiletý Lacko se letos soustředí na okruhové vytrvalostní závody, v Mostě si ale zavzpomínal na šampionát, ve kterém startoval až do loňska a v roce 2017 se stal mistrem Evropy.

Do hlavního závodu odstartoval ze čtvrté řady a v poklidném tempu dojel osmý. „Bylo vidět, že se nedá nic vymyslet. Jel jsem za taktikou, abychom v druhém závodě startovali vepředu, protože to je momentálně jediná možnost, jak bojovat o stupně,“ řekl ČTK Lacko, jenž tak do druhé jízdy startoval z pole position. Elitní osmička si totiž v tahačích tradičně v boji o poloviční body otáčí pořadí.

A druhý závod se rodákovi z Čeladné vydařil na výbornou. Nezastavil jej ani opakovaný start po nehodě hned na úvodní rovince a první místo udržel až do cíle.

„Taktika vyšla, starty se povedly. Nebylo jednoduché vymyslet, jak na ně, protože mají vyšší výkon, ale naštěstí jsme to nějak uhráli,“ usmíval se Lacko, jenž měl celý závod za sebou Němku Stephanii Halmovou. „Udržel jsem nervy na uzdě, auto fungovalo v rámci možností a nic se nepokazilo. Za mě velká spokojenost a doufám, že jsem udělal radost i lidem, kvůli kterým tady jedeme,“ řekl Lacko.

Nakonec mu ani nevadilo, že v Mostě přes den nepršelo. Při ranním tréninku byl totiž na mokré trati, na které se mu většinou dařilo, třetí. „Kvůli fanouškům jsem rád, že nepršelo. Ráno jsem si říkal, že nikdo nepřijde, když vidí, jak prší. Naštěstí se ale počasí umoudřilo a lidí přišlo spoustu. Uvidíme, jak to bude v neděli. Samozřejmě ale, kdyby pršelo, já jsem spokojenější a ve warm upu to bylo vidět,“ dodal Lacko.

Kolize hned po startu ovlivnila i první závod seriálu EuroNascar, do kterého Doubek startoval až z 12. místa. Rychle se ale posunul na třetí pozici, poté krátce jezdil druhý, nakonec ale skončil pátý.

Zleva Stephanie Halm z Německa, která skončila druhá, vítěz Adam Lacko z České Republiky a Jamie Anderson z Velké Británie, který skončil třetí v druhém závodě prvního soutěžního dne.

„Povedlo se to. Po startu se mi podařilo vykličkovat při velké bouračce a dostal jsem se na třetí místo, po restartu poté na druhé, ale bohužel se mi auto pomalu zahřívalo a pořádně začalo fungovat až pět kol před cílem, kdy jsem začal zajíždět kloudné časy,“ řekl Doubek, jenž projel cílem čtvrtý.

Sportovní komisaři ale následně upravili výsledky a vpřed posunuli Vladimirose Tziortzise z Kypru. „Bylo nám vysvětleno, že jsme ho předjížděli pod žlutou (vlajkou), což si nemyslím. Jsem si na sto procent jistý, že to tak nebylo. Celkově jsme ale spokojený,“ uvedl jezdec týmu Hendriks Motorsport/Orion Racing.

Do závodu kategorie EuroNascar 2 startoval také ze zadních pozic, ale opět se mu podařilo posunout se vpřed. „Po startu to bylo horší. Dával jsem si velký pozor, protože jsem čekal, že v první šikaně bude nějaká velká rána. Přece jen, v dvojkách jsou mladší a neostřílenější závodníci,“ řekl Doubek.

I tento závod poznamenaly kolize a několik kol se nesmělo předjíždět. I proto Doubek zřejmě nemohl více útočit. Podařilo se mu ale zajet nejrychlejší kolo a v neděli tak bude startovat do druhého závodu z prvního místa.