Po zlatu i stříbro, Lacko v tahači zářil. Doubka v NASCAR třetí místo štvalo

„Mise splněna! Dal jsem si za úkol stát každý den aspoň jednou na pódiích,“ užíval si Lacko úspěch na Czech Truck Prix. „Všichni jsme happy!“

Lacko v sobotu ovládl hendikepový závod, v němž startuje elitní osmička v obráceném pořadí, den nato dojel stříbrný dokonce v hlavní jízdě za vítězným suverénem Norbertem Kissem. Třetího Jochena Hahna za sebou nechal o víc než 17 vteřin. „Závodilo se na vodě, to mám rád, i když pro fanoušky je to horší. Za mě velká spokojenost,“ zářil Lacko.

Nedělní hendikepový závod pro něj skončil záhy kvůli potížím s převodovkou. „Začal vypadávat kvalt, už to nešlo narvat zpátky. Studovali jsme převodovku už předtím, přemýšleli jsme, jestli ji nevyměníme. Ale na to už nebyl čas, tak jsme to riskli,“ líčil český pilot.

Výsledky nadchly celou stáj. „Dvě pódia, to je nadplán,“ řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

V případě Martina Doubka, pilota EuroNASCAR, dál platí otřepané Dycky Most! Pro něj bohužel. Zase si na domácí trati potykal s lapáliemi, i nedělní třetí místo přijal se skřípěním zubů. „Opět smůla domácí trati. Pořád ji tady mám, vždycky v Mostě,“ láteřil osmadvacetiletý pilot po víkendovém podniku.

V sobotu v kategoriích Pro a 2 skončil vždy pátý, navíc ve „dvojce“ zajel nejrychlejší kolo a v neděli startoval z pole position. Vedení neudržel, bronzem vyrovnal své mostecké maximum.

Czech Truck Prix, závody ME tahačů a série NASCAR v Mostě. Adam Lacko z Buggyry s číslem 55, vpravo vítěz Norbert Kiss.

„Závod se mi nepovedl. Zamlžilo se mi přední okno, vůbec jsem nic neviděl. Na cílové rovince jsem jel podél zdi, z okýnka jsem čekal, kdy skončí boxová zídka, a odpočítával jsem si, kolik je na brzdy, protože vůbec nic nebylo vidět,“ vykreslil trable. V posledním kole ho zbrzdil jezdec okolo zpět a z druhé příčky se propadl na třetí. „Tři okolečkáři mi uhnuli, jeden ne,“ štvalo rodáka z Litomyšle.

Nedělní závod elitní třídy Pro nedokončil kvůli závadě brzd. „Někde to nasálo vzduch a nevyšlapal jsem to. Jednou jsem málem zatáčku profrčel rovně. Už se s tím nedalo vůbec brzdit,“ povídal první Čech v NASCAR. „Takhle se nikomu nechce končit. Víkend na houby. Zase doma.“

V obou kategoriích se drží Doubek celkově v prvním desítce, ale chtěl víc. „Teď nás čeká nová trať v Německu, Oschersleben, pak Zolder a je konec. Na příští rok to chce víc testování a lepší přípravu auta, protože letos jsme měli dost problémy s technikou.“