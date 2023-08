Pohádka Buggyry. Do mistrovství Evropy tahačů se ale nevrátíme, hlásí stáj

Stáj s kořeny v Roudnici nad Labem se z rozhodnutí svého majitele Martina Koloce s evropskými tahači po sezoně 2022 rozloučila. Přitom patřila k nejúspěšnějším v historii, získala osm individuálních titulů. Ale teď se soustředí na jiné projekty, hlavně na Rallye Dakar a vytrvalostní okruhové závody GT. „Máme rozdílný pohled na truckový šampionát a také jiné závodnické aktivity, ať už jde o akademii nebo naše kmenové závodníky. Ačkoli je truckracing v naší DNA, prioritou už není,“ doznal Kalivoda.

Ovšem fanoušky Buggyra stále v Česku má, za třicet let existence si vybudovala slušnou základnu. Což se projevilo také o víkendu v Mostě.

„V sobotu v pěkném počasí přišly mraky lidí, miliarda v našich tričkách. U stanu nás pozdravili, na trati podpořili. Když Adam vyhrál, atmosféra byla fantastická, neskutečná,“ kochal se Kalivoda.

Czech Truck Prix bez týmu Buggyra ZM Racing a českého pilota by trochu ztratilo na lesku, i proto se vedení okruhu s týmem domluvilo na startu jediného tahače s „čumákem“.

31 200 diváků sledovalo o víkendu Czech Truck Prix v Mostě

„My tady v podstatě neměli vůbec být. Už jsme nechtěli být součástí evropského šampionátu, veškeré truckové aktivity jsme přesměrovali do Francie, na akademii do Nogara, kde se našemu projektu velmi dobře daří,“ uvedl Kalivoda. „Nicméně po domluvě s autodromem jsme na jeden podnik stáhli auto Téa Calveta a pokusili se naše fanoušky a lidi, kteří jsou třicet let zvyklí chodit na trucky, pozvat na takovou naší exhibici.“

A exhibice, jak si letošní výjimečný start Buggyra pojmenovala, vyšla náramně. Pohádkově. Evropský mistr z roku 2017 Lacko vyhrál sobotní slunečnou handicapovou jízdu, v neděli byl druhý v hlavním, deštivém závodě.

„Mise splněna! Dal jsem si za úkol stát každý den alespoň jednou na pódiu,“ radoval se osmatřicetiletý pilot. „Emotivně jsem návrat do tahače nebral. Jsem prostě závodník, a co mi dají pod zadek, s tím se rád svezu. A tento víkend to prostě vyšlo na truck.“

Buggyru výsledky Lacka nadchly. „Tím, že jsme se tomu přestali věnovat, bychom byli rádi za jakoukoli bednu. Dvě a navíc jedno vítězství jsou nad plán,“ zářil Kalivoda po závodech, které za celý víkend navštívilo 31 200 diváků. „Neměli jsme žádná očekávání, jeli jsme si užít víkend s našimi fanoušky a partnery. To byl náš cíl, protože moc aktivit v Česku nemáme, ale pár klíčových partnerů odtud je.“

Zda i za rok budou v Mostě závody trucků s českou stopou, je ve hvězdách. „Nedokážu teď říct, všechno si musíme vyhodnotit. V našem nabitém programu to není snadné. Byla klika, že ve francouzském šampionátu zrovna byla díra. A autu se nesmělo nic stát, nechtěli jsme ohrožovat Calvetovy ambice,“ upozornil Kalivoda.

Czech Truck Prix, závody ME tahačů. Jan Kalivoda, ředitel komunikace Buggyry.

Když už Buggyra něco vymyslí s tahačem, tak možná další útok na světový rekord. „Na něčem se pracuje, detaily ještě nechceme publikovat,“ neprozradil šéf komunikace.

Ani pilot Lacko nebude přemlouvat šéfa Koloce k návratu do kolotoče trucků. „Směřujeme totiž k mému celoživotnímu snu, že bychom s GT mohli jet 24 hodin Le Mans. Teď v Barceloně nás čeká první celotýmová čtyřiadvacítka. Díky tomu pořád zažívám závodnický adrenalin.“