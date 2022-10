Šok v motorsportu. Buggyra opouští evropský šampionát tahačů, návrat nevylučuje

Buggyra v číslech Sezony: 30 (1993 – 2022) Tituly mezi jezdci: 8 (Martin Koloc 1995 a 1996, Gerd Körber 2002 a 2003, Markus Bösiger 2007, David Vršecký 2008 a 2009, Adam Lacko 2017) Tituly mezi týmy: 5 (2007 - 2009, 2015 a 2017) Počet pilotů: 23 - Martin Koloc, David Vršecký, Daniel Landa, Chris Tucker (GB), Lenka Vlachová, Gerd Körber (D), Antonio Albacete (E), Ludovic Faure (F), Adam Lacko, Markus Bösiger (CH), Uwe Nittel (D), Chris Levett (GB), Jurij Jegorov (RUS), Michail „Mike“ Konovalov (RUS), Michal Matějovský, Ellen Lohr (D), Jiří Forman, Alen Draganovič (SLO), Enes Draganovič (SLO), Oliver Janes (GB), Mika Mäkinen (FIN), Téo Calvet (F) a Aliyyah Kolocová. Celkem závodních víkendů: 270 Celkem bodovaných jízd v závodech: 985 Vítězné jízdy: 326, to je 33,1 % absolvovaných bodovaných jízd Počet umístění na stupních vítězů: 812, to je 82,44 % absolvovaných bodovaných jízd Celkem získaných bodů: 13 052, to je 13,25 bodu na jednu odjetou bodovanou jízdu