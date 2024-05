Vodní slalomáře čeká na ME i boj o OH, Prskavec usiluje o druhou kategorii

Prskavec se ve hře o olympiádu na kánoi udržel díky triumfu v domácí nominaci. „Jsem rád za to, jak to dopadlo. Splnil jsem si jeden cíl a prodlužuji boj o olympiádu až do mistrovství Evropy. Na singlu jsem se zase trochu zlepšil,“ poznamenal.

Nejlepší výchozí pozici má zásluhou čtvrté příčky z loňského mistrovství světa Lukáš Rohan, který by mohl v Paříži obhajovat stříbro z Tokia. Prskavec potřebuje k olympijské naději ve své doplňkové kategorii být na ME nejlepší z Čechů a získat medaili. Mimo hru není ani mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.

Podobně jako Prskavec se mohla pokusit o nominaci v obou kategoriích Gabriela Satková, ale ta na rozdíl od mužské slalomářské jedničky nemá jistotu v žádné disciplíně, takže se rozhodla koncentrovat na kánoi. Tam vede průběžnou nominační tabulku o bod před Terezou Kneblovou. Šanci má také starší ze sester Satkových Martina.

Kanoistka Gabriela Satková na MS v Londýně.

Na kajaku Gabriela Satková na mistrovství Evropy startovat nebude, takže se nominační souboj zúžil na Antonii Galuškovou a debutantku v reprezentaci Kateřinu Bekovou. Výrazně lepší pozici má po výhře v národní kvalifikaci a díky účasti na loňském MS Galušková. Beková by ji musela na ME porazit a získat nejhůře stříbro, aby ji mohla ohrozit.

Na evropském šampionátu bude jako náhradnice za Gabrielu Satkovou startovat na kajaku Tereza Fišerová, ale ta už do olympijské nominace po nezdaru v národní kvalifikaci zasáhnout nemůže.

Loni se evropský šampionát konal v rámci Evropských her v Krakově. Individuální tituly tam získali Prskavec na kajaku a Ondřej Tunka v kayakcrossu. Bronzové medaile v individuálních závodech přidali kanoista Václav Chaloupka, kajakářka Fišerová a v kayakcrossu Vít Přindiš.