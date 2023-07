Ani prezident Petr Pavel mu štěstí nepřinesl. Talent König v Mostě nedojel

König už v sobotu skončil poslední po dlouhé výměně pneumatik, kterou zapříčinila technická závada, tentokrát ho zradilo řazení a musel odstoupit. Smůla ho provázela celý víkend, i v nedělním superpole. Narazil do motorky, která spadla před ním, a skončil dvacátý. Do závodu startoval z poslední řady, ovšem brzy bylo po nadějích.

„Od druhého třetího kola mi vypadávaly kvalty, až jsem začal podřazovat. Nakonec se mi zastavilo zadní kolo, řadička byla tvrdá a zůstala mi tam dvojka,“ vykreslil zástupce stáje Orelac Racing Movisio své trable. „Superpole jsem chtěl aspoň dojet pro lidi, v závodě už to bohužel nešlo.“

Jedenadvacetiletý jezdec letos ještě v kategorii superbiků nebodoval. Doma toužil po prvním úspěchu. „Zpackaný víkend. Katastrofa. Lepší zůstat doma,“ kabonil se, ale nikomu nic nevyčítal: „Jsme jeden tým, táhneme za jeden provaz. Udělá chybu jeden, udělali jsme chybu všichni.“

Radost mu udělalo alespoň setkání s prezidentem Petrem Pavlem na startovním roštu, který do Mostu přijel na své motorce. „Bohužel jsme si toho moc neřekli, já byl nastavený na závod a on byl gentleman, že mě nechal v klidu. Řekl mi, že mi drží pěsti, a potřásli jsme si rukou. Mrzí mě, že jsme si nepromluvili, protože on je osobnost. Zvlášť, když je to taky motorkář,“ líčil König, jehož tým připravil Pavlovi helmu. „Prý jich má málo, tak bude mít další,“ pousmál se mladík.

Nejlepší z českých závodníků byl i v neděli Petr Svoboda. Jeho závod se minutu před startem kvůli lijáku odložil nakonec bezmála o hodinu. Na mokré trati jistil umístění v první desítce. „Šílený den! A nakonec zase skončil super. Šlo závodit rychleji, ale já jel na jistotu. Nechtěl jsem riskovat zbytečný pád a ztrátu bodů,“ povídal v cíli, který proťal jako osmý. „Zase jsme se krásně vytáhli v šampionátu, takže domácí závod skvělý!“

Od průběžného prvního místa, na které vyskočil Španěl Perez Gonzalez, ho ze třetí příčky dělí jen čtyři body. Jede o titul! „Ještě se to může pěkně zamotat, uvidíme po posledním závodě,“ nekalkuluje.

Stejně jako König, ani na divokou kartu startující Ondřej Vostatek svůj nedělní závod v prostřední třídě supersportů nedokončil. Podnik v Mostě po tři dny sledovalo téměř 54 tisíc diváků. „Takovou atmosféru jsem ještě nezažil, krása! Pomohlo mi to, fanouškům děkuji,“ vzkázal Svoboda. Šampionát pokračuje 8. až 10. srpna devátou zastávkou ve francouzském Magny-Cours.