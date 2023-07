Prezident v peřejích. Petr Pavel sjel trať mistrovství světa na divoké vodě

Český prezident Petr Pavel opět potvrdil, že je mužem akce. Během mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě, které první červencový týden hostila Roudnice nad Labem, se vydal do peřejí a trať sjel na deblkajaku.