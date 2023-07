První mostecká zatáčka? Bude to masakr, tuší adept na pódium Svoboda

Nejslabší třída Supersport 300 je i tou, v níž se někteří závodníci chovají jako kamikaze. Což se podle Svobody projeví už v úvodní zákrutě. „První zatáčka, která je do pravého úhlu, bude klíčová. Bývá to tam masakr. My se předjíždíme trošku tvrději než v jiných kategoriích. A je mezi námi pár kluků, kteří nepřemýšlejí. Bude to divoké,“ tipuje průběžně třetí muž seriálu.

V šampionátu se objevuje už čtvrtým rokem, až letos však vybojoval první pódia. V Nizozemsku dvakrát triumfoval, třetí místo vybojoval v italské Imole. „Je to asi tím, že jsem přestoupil do jiného týmu, který má hodně zkušeností,“ myslí nizozemsko-německou stáj Füsport – RT Motorsports by SKM Kawasaki. „Jsou v seriálu od vzniku kategorie třístovek, mají spoustu dat. A v roce 2021 jeli o mistra světa. Všechno si sedlo. Už v zimě na testech jsem věděl, že to bude dobré, ale že až tak, to jsem nečekal.“

Svoboda je průběžně třetí o čtyři body za Italem Vannuccim a o 21 za lídrem Němcem Giegerem. „V Misanu jsem spadl a ztratil body, i v Imole byl těžký víkend. Musíme víc zamakat, abychom se do boje o titul vrátili, i když já se na to snažím nemyslet. Hlavní je dojíždět každý závod do první pětky,“ plánuje.

Most patří k jeho oblíbeným tratím. „Je rychlá a plynulá. Malou výhodu proti ostatním mám, že ji znám,“ míní. „Cítím i závazek vůči lidem, po Assenu jsem všechny namlsal. Vím, že se fanoušci se mnou budou chtít fotit, ale to k tomu velkému kolotoči patří.“