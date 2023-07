Čech na pódiu a divácký rekord? Superbiky se vracejí do Mostu

„Moje očekávaní jsou hodně vysoká, ale víme, že to nebude lehké. Poslední týdny se na to intenzivně připravuju. Jako každý závodník bych chtěl stát na stupínku nejvyšším, ale budu rád za každé bodované umístění,“ říká Ondřej Vostatek, který letos úspěšně jezdí španělský šampionát supersportů.

Loni ještě jako pravidelný jezdec seriálu mistrovství světa superbiků vybojoval v kategorii Supersport dvě desátá místa.

Další Čech Petr Svoboda zažívá skvělou sezonu ve třídě SSP300. Po Imole je na celkovém třetím místě a od druhé pozice ho aktuálně dělí pouhé čtyři body.

Oliver König znovu zaútočí v nejvyšší kategorii WorldSBK na bodované místo, které mu loni jen těsně uniklo. Letos ještě body nezískal.

V Mostě se mistrovství světa superbiků pojede už potřetí. Loni největší motocyklová show přilákala téměř čtyřicet tisíc návštěvníků a pořadatelé věří, že letos jich dorazí ještě víc.

„Pro letošek je naší největší novinkou vstupné rozdělené na divácký svah a paddock, což nám umožnilo snížit základní jednodenní vstupné na 750 korun,“ uvedl Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Se základním lístkem vystačí všichni, kteří chtějí sledovat jen samotné závody z diváckého svahu. Se vstupenkou, která zahrnuje i vstup do paddocku, se pak fanoušci dostanou do centra dění. Nahlédnout mohou do zázemí týmů, zúčastnit se paddock show, při které se potkají s vítěznými jezdci, nebo Victory Lane, při níž vítězní jezdci projíždějí po červeném koberci přímo mezi diváky.

K dalším letošním novinkám patří spanilá jízda fanoušků – motorkářů po závodní dráze. Pro motorkáře, kteří dorazí na vlastním motocyklu, je letos navíc připraveno parkování přímo v areálu a také speciální šatna, kde si mohou odložit helmy a další vybavení.

V kempu Matylda bude celý víkend doprovodný program, na podpisovou show sem za fanoušky dorazí přední jezdci šampionátu jako Scott Redding, Garrett Gerloff a další.

„Světový šampionát superbiků je báječný podnik českého motorsportu s vynikající atmosférou, přijďte si to užít! Všichni čeští jezdci mají šanci uspět, osobně se nejvíc těším na výkony Petra Svobody, který letos v Supersportech 300 válí a dává vzpomenout na výkony našich legend světových šampionátů silničních motocyklů,“ láká diváky Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.