Ještě nenašel svoji hranu, v Mostě chce König bodovat: Bylo by to sladké

„Věřím, že na každém okruhu mám šanci získat body. Kdyby se mi to povedlo v Mostě, bylo by to skvělé a sladké. Budu pro to dělat všechno,“ slíbil českým fanouškům König, který startuje v královské kategorii druhým rokem a nejlépe proťal cílovou čáru jako čtrnáctý.

Sezona v elitní třídě prestižního motocyklového seriálu má pro český talent zatím k ideálu daleko. Letošním Königovým maximem bylo šestnácté místo v Nizozemsku. Dubnové umístění chce trumfnout na svém oblíbeném okruhu v Mostě.

Před rokem tam skončil dvakrát šestnáctý, ovšem druhý závod dokončil se zlomenou kostí v noze. „Na domácí trati se cítím komfortně, mám zde najetý největší počet kilometrů oproti ostatním, což je moje největší výhoda,“ tvrdí jednadvacetiletý závodník z Prahy.

Uvědomuje si však, že konkurence je větší než dřív. „Myslím, že oproti posledním několika letům je nyní v superbicích největší počet kvalitních jezdců, startovní pole je obrovsky vyrovnané. Důkazem je fakt, že tovární Honda bojovala naposledy v Itálii o patnácté místo. To o něčem svědčí,“ míní motocyklový jezdec, který v loňském ročníku získal celkově tři body.

V královské kubatuře kraluje úřadující šampion Alváro Bautista před Toprakem Razgatlioglem. O přední příčky se perou i zkušený Jonathan Rea nebo enkláva Italů včele s Andreou Locatellim. „V superbicích panuje rodinná atmosféra, není to tak vyhrocené jako v jiných šampionátech. Když byl například brífink jezdců v Anglii, všichni jsme se tam mezi sebou bavili.“

Königův tým Orelac Racing Movisio od třetího podniku v Nizozemsku angažoval jezdeckého kouče Ondřeje Ježka, také bývalého závodníka v mistrovství světa superbiků.

„Viděl jsem u Olivera velký posun v projevu jízdy v porovnáním se začátkem sezony. Následně v Barceloně to bylo ještě lepší, ale bohužel se pak nepříjemně zranil. Myslím, že až po Mostě budeme moct hodnotit sezonu globálněji,“ prohlásil Ježek, podle kterého má König velký potenciál. „Věřím, že ještě nenašel svoji hranu a možnosti v superbicích. Pracujeme spolu na zlepšení jeho jezdeckého projevu, hlavně na výjezdech ze zatáček nebo v prvních kolech v závodě, kde by mohl být ještě rychlejší.“

König si spolupráci pochvaluje: „Ondřejovy poznatky mě posouvají dopředu a dává mi rovněž klid.“

Závodníci Petr Svoboda, Oliver König a Ondřej Vostatek (zleva) zapózovali před tiskovou konferencí týmu Orelac Racing Movisio k MS superbiků v Mostě.

Společně se těší na atmosféru a davy lidí v Mostě. „Snad poženou dopředu nejenom mě, ale i další české jezdce,“ přeje si König. Domácí vlajku budou reprezentovat ještě ve třídě supersportů 300 Petr Svoboda, který se rve o titul, a Ondřej Vostatek, jenž dostal pro kategorii supersportů divokou kartu.

König do svého stroje Kawasaki ZX-10RR dostane pro Most jiný motor. „Přesněji složený ze dvou nových, které bohužel v Imole odešly. Za dohledu techniků ze šampionátu se poskládá jeden, protože v jednom se pokazila převodovka, která se přehodí do toho druhého,“ prozradil Miloš Čihák, jezdcův manažer.

Program v Mostě začíná pátečními tréninky, o víkendu se pak vždy po obědě jedou závody postupně ve všech třech kategoriích.