Nejsem nervák, tvrdí zelenáč s divokou kartou. Most ho nerozklepe

Vostatek bude hájit barvy továrního týmu Dynavolt Triumph a těší se na podporu domácích fanoušků. „Jsem z té příležitosti nadšený a chci zajet co nejlepší výsledek pro sebe i tým. Těším se na start na jedné z mých nejoblíbenějších tratí a věřím, že mě čeští fanoušci poženou dopředu,“ přeje si.

Vostatek odjel v šampionátu supersportů celou minulou sezonu. Získal 20 bodů a skončil celkově sedmadvacátý. Na domácí trati vybojoval loni jedenácté a šestnácté místo.

Letos chce ještě víc využít znalosti domácího okruhu. „Je to trať, kde mám ze všech jezdců, kteří tam letos jedou, nejvíc najeto. Ale tyhle znalosti se vždy smažou po prvním tréninku. Kluci se s tím také za pár kol sžijí a závody jsou pak díky tomu vyrovnané,“ podotkl jezdec, který letos působí ve španělském šampionátu.

Vostatek bude vedle Olivera Königa a Petra Svobody třetím českým závodníkem v mosteckém poli. Na okruhu trénoval před pár týdny.

„Měl jsem možnost otestovat motorku, se kterou pojedu. Přišlo mi, že kluci ze mě byli nadšení a já z nich taky. Je to složitá motorka, snažil jsem se ji pochopit a nakonec jsme si sedli. Ta motorka neodpouští chyby. Musel jsem změnit spoustu věcí. Je to velký skok při nájezdech do zatáček a v průběhu otáček,“ líčil mladý závodník.

Program osmého dílu mistrovství světa superbiků v Mostě začne v pátek 28. července a skončí o dva dny později. Vostatka a spol. čekají dva závody.