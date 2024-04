Bronzové volejbalisty Kladna opouští francouzský kouč Josserand

Josserand, který se na olympijských hrách v Tokiu podílel jako asistent kouče na zisku zlaté medaile, přišel do Kladna před rokem. Na lavičce nahradil prezidenta klubu Milana Fortuníka. Pod Francouzovým vedením Orli skončili druzí v základní části a v play off se po pěti letech vrátili na stupně vítězů.

Už před vyřazovacími boji bylo jasné, že Josserandova štace skončí. „Arnaud už před play off obdržel jiné, zajímavé nabídky, a že nebude chtít pokračovat nám férově oznámil a řekl, že samozřejmě dokončí sezonu, protože jeden tým ho dokonce prosil, aby v Kladně ukončil smlouvu předčasně. Jeho angažmá hodnotím pozitivně, pomohlo nám to, že tu byl, spoustu věcí jsme se na sebe dozvěděli a myslím si, že to byl pro klub velmi dobrý rok a velmi dobré řešení. Odvedl fajn práci,“ hodnotil jeho angažmá Fortuník.

Josserand v jinak vydařené sezoně litoval pohárové porážky s prvoligovými Dobřichovicemi a nepovedeného prvního domácího semifinálového duelu s Českými Budějovicemi, který byl klíčový v boji o finále.

Francouzský kouč nebude chybět na olympijádě v Paříži, tentokrát v roli konzultanta pro šestkový i plážový volejbal pro Radio France. „Bude to skvělé, protože zažiju své čtvrté olympijské hry. Mám neuvěřitelné štěstí a hodlám toho využít na maximum,“ těšil se bývalý blokař. V Barceloně 1992 byl ještě jako hráč, v Riu 2016 a Tokiu 2021 jako asistent trenéra a teď zažije sportovní svátek zase z jiné perspektivy.