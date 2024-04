McIlroy a Lowry vyhráli turnaj dvojic v Avondale na dodatečné jamce

Ramey s Trainerem vstupovali do závěrečného dne z 27. pozice a do čela se propracovali díky devíti birdie mezi sedmou a 18. jamkou. Ani skvělý závěr jim ale nakonec nestačil. Po tříhodinovém čekání dokončili kolo i McIlroy s Lowrym, vyrovnali jejich celkovou bilanci -25 a muselo se do rozstřelu.

„Šli jsme do toho, užili si spoustu legrace a vyhráli turnaj. Nemohli bychom si přát lepší týden,“ řekl Ir Lowry. „Vyhrát turnaj PGA Tour je úžasné, ale dokázat to s jedním ze svých nejlepších kamarádů... Myslím na to, kde jsme se potkali, odkud jsme se vypracovali až sem a zvládli jsme to společně. Je prostě skvělé být s tímhle chlapíkem,“ dodal McIlroy reprezentující Severní Irsko.