Motorky prezidenta Pavla: bavorák a veteránská jawa, kterou teď vyrábí v Číně

Aférka z minulého týdne připomněla Pavlovu lásku k motorkám, která je dlouhá skoro jak jeho život sám.

Poprvé měl Petr Pavel v rukou moped, přes Jawu 350 nakonec přešel k cestovní endurům i sportovnějším motorkám. Motorkářského koníčku se nevzdal ani na svých zahraničních cestách.

Policisté ho však pokutovat nemohou, protože má imunitu. Za pochybení se prezident posléze omluvil. „V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici,“ vysvětlil. Podle jeho slov šlo o cestu dlouhou 1,5 kilometru po řídce používané komunikaci, na několik desítek metrů se musel napojit i na hlavní.

„Při jízdě na motorce celý život dodržuji všechna bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po bezpečnostní airbagovou vestu. V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici,“ vysvětlil na sociální síti. „Byla to hloupost. Uvědomuji si, že prezident by měl jít v dodržování pravidel příkladem,“ dodal. „Podle zákona může motorkář v takovém případě dostat blokovou pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení je to 1 500 až 2 500 Kč,“ připomíná CNN Prima News.

Prezident Petr Pavel má doma více motocyklů. Motorka, na které ho při jízdě bez přilby načapali je jednou z ozdob jeho motogaráže. Naleštěnou Jawu 350 „Konopnici“ uchovává jako vzpomínku na své motorkářské začátky. Na „třiapůli“ a dalších modelech týnecké fabriky začínala většina starších československých motorkářů.