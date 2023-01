A to někdo sjede? říkal si Klammer. Legendární Hahnenkamm se blíží

„Je to tak,“ přitakává Bohumír Zeman. „Přijde na něj padesát tisíc lidí. Má úplně jinou atmosféru než jiné závody.“

Zeman na hoře Hahnenkamm vyhrál v roce 1981 kombinaci. Od té doby ho organizátoři pravidelně zvou mezi čestné hosty a na znamení triumfu má na kabince číslo 35 napsané své jméno.

Závod si nenechá ujít ani letos, nejslavnější sjezd světa se pojede v pátek a v sobotu. A opět slibuje strhující podívanou.

Jinak to ale ani nejde.

Od začátku peklo

Hahnenkamm možná není tím nejdelším sjezdem ve Světovém poháru. Ani tím nejstarším či nejrychlejším. V těchto ohledech ho předčí švýcarský Wengen.

I přesto se ale závodníci shodují, že je to právě on, který je tím nejikoničtějším a nejnáročnějším.

Aleksander Aamodt Kilde ve sjezdu v Kitzbühelu.

Během dvou minut, kolik zhruba zabere cesta do cíle, totiž ani na vteřinu nemohou povolit nohy nebo ztratit koncentraci. Zažívají brutální přetížení. Místy je trať samý led, jinde zase plná neupravených hrbolů.

„Hahnenkamm je jako když skočíte do ledové vody,“ říkal Rakušan Franz Klammer, čtyřnásobný vítěz klání. „Buď plavete, nebo se utopíte. Jakmile tenhle sjezd pokoříte, pak víte, že jste skutečný šampion.“

Program v Kitzbühelu 2023 17. – 19. ledna

tréninky sjezdu 20. ledna

11:30 sjezd 21. ledna

11:30 sjezd 22. ledna

10:30 a 13:30 slalom

První krizová situace nastává už po několika sekundách, kdy se se závodníci ve více než stokilometrové rychlosti přiřítí na Mausefalle, Past na myši – zhruba osmdesátimetrový skok.

Název mu prý dal otec dvojnásobného vítěze Rakušana Toniho Sailera. Proč? Když prý viděl, jak lyžaři s úsekem bojují, připomínal mu právě starou past na hlodavce.

A to je přitom jen začátek.

Pasáže jako Steilhang, Hausberg, Traverse, Zielschuss, Zielsprung jsou v lyžařském světě pojem. Jde o zatáčky s brutálním přetížením, zmrzlé traverzy, dlouhé skoky.

„Hned od začátku to je peklo. A trvá až do cíle,“ vyprávěl Švýcar Didier Cuche, pětinásobný král Kitzbühelu. „Nikde nemáte moc možností přihranit a zpomalit. Je to všechno, nebo nic. Vždycky jsem blahopřál všem, kteří tu jízdu zvládli. Myslím, že jsme všichni šílení.“

A to někdo sjede?

Není divu, že na startu na rozdíl od jiných závodů panuje naprosté ticho. Když se lyžaři postaví do budky, je to pro ně často ten nejúžasnější a zároveň nejděsivější pohled.

Však i Klammer o své premiéře líčil: „Říkal jsem si, že není možné, aby to někdo sjel. Nadělal jsem si do kalhot, rychlost je šílená.“

STĚNA. Švýcar Beat Feuz na trati sjezdu v Kitzbühelu.

Povídá se, že v jiných závodech jede na sto procent klidně šedesát lyžařů, na Hahnenkammu jich o však vítězství bojuje maximálně deset.

Ti ostatní chtějí hlavně ve zdraví dolů.

Ne všem se to ale podaří.

Seznam nehod je dlouhý. Nebylo moc ročníků, které by proběhly zcela bez potíží. „Pádů pamatuju hodně,“ vyprávěl Cuche. „Třeba když jsem jel Hahnenkamm poprvé. V tréninku přede mnou spadlo několik závodníků, létal pro ně vrtulník. A já si jen říkal: Jak teď můžu jet?“

Pustit se ze startovní buňky není tedy jen otázkou fyzické připravenosti, ale především té mentální. Když si někdo nevěří, je to špatné znamení.

„Ano, můžete mít strach. Ale na startu si ho připouštět nesmíte,“ říká Zeman. „Jde o to rozhodnutí. Když se člověk odrazí, tak musí jet. Kdyby někde přibržďoval, tak je to snad ještě horší.“

Kilde cítí formu

Vítězství na Hahnenkammu se pro mnohé vyrovná i triumfu na olympiádě. Takovou pověst má. I letošní ročník slibuje parádní podívanou, byť okruh favoritů tak široký není.

Nade všemi totiž vyčnívá Nor Aleksander Aamodt Kilde. V letošním ročníku Světového poháru nemá ve sjezdech konkurenci. Z šesti odjetých závodů čtyři vyhrál, jen jedinkrát nebyl na stupních.

Ryan Cochran-Siegle skončil po pádu ve sjezdu v Kitzbühelu v ochranné síti v roce 2021.

„A pochopitelně bych chtěl vyhrát i tady. Kde jinde?“ usmíval se po úvodním tréninku, v němž byl druhý za Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem.

Kilde loni opanoval první z dvojice sjezdů na Hahnenkammu. Druhý zvládl nejlépe Švýcar Beat Feuz, který už dříve oznámil, že letošní účast bude jeho poslední v kariéře.

Pak jsou tu také samozřejmě lídr Světového poháru a multitalent Švýcar Marco Odermatt, z aktivních lyžařů, kteří slavili na Hahnenkammu, Ital Dominik Paris.

„Na Hahnenkammu se ale může stát vše,“ upozorňuje Cuche.

I proto tak baví.