Dvojitý hattrick ve Wengenu. Kristoffersen ve slalomu utvrdil norskou dominanci

SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko): Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:51,18 (57,58+53,60), 2. Meillard (Švýc.) -0,20 (57,13+54,25), 3. Braathen (Nor.) -0,49 (57,61+54,06), 4. Strasser (Něm.) -1,49 (57,81+54,86), 5. McGrath (Nor.) -1,72 (58,17+54,73), 6. Noël (Fr.) -1,81 (58,99+54,00), ... Forejtek (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 10 závodů): 1. Kristoffersen 320, 2. Braathen 310, 3. Feller (Rak.) 241, 4. Yule (Švýc.) 234, 5. Meillard 222, 6. Strasser 190. Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1186, 2. Kilde (Nor.) 846, 3. Kristoffersen 665, 4. Kriechmayr (Rak.) 532, 5. Braathen 525, 6. Meillard 507.